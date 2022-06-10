Согласно этому Государственная служба по вопросам труда объяснила украинца детали о дополнительных отпусках во время действия военного положения.

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Известно, что в соответствии со статьей 12 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" – ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня.

Согласно этому работник не ограничивается в праве на получение ежегодных дополнительных и других отпусков, предусмотренных законодательством.

Однако во время военного положения работодатель сам может отказывать работнику в предоставлении какого-либо вида отпусков, если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры. Однако это не касается тех случаев, когда связано с беременностью, родами и ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Что такое военное положение

Военное положение – это специальный правовой режим, который вводится в стране или в отдельных ее регионах при угрозе вооруженной агрессии или нападения. Он необходим, чтобы предоставить соответствующим органам государственной власти полномочия, необходимые для уменьшения или предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности.

Кроме того, временно могут ограничивать конституционные права и свободы человека. В частности, право на передвижение, собрание и митинги.

Что известно о военном положении в Украине

23 февраля 2022 года Верховная Рада приняла решение о введении чрезвычайного положения на территории Украины из-за угрозы полномасштабного российского вторжения.

Из-за вторжения России утром 24 февраля по всей территории Украины было введено военное положение на 30 дней.

В марте и апреле Верховная Рада уже голосовала за продление военного положения. Каждый раз его продлили так же на 30 дней.

22 мая 2022 года Верховная Рада продлила срок действия военного положения и проведение общей мобилизации еще на 3 месяца – до 23 августа 2022 года.

Еще в апреле 2022 года премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что после отмены военного положения на территории Украины будет действовать режим чрезвычайного положения. Он будет продолжаться до тех пор, пока будут ликвидировать последствия войны.

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