В НАБУ подтвердили допрос Умерова и ответили, фигурирует ли он в деле "Мидас"
- Секретарь СНБО Рустем Умеров давал показания по делу "Мидас".
- В НАБУ сообщили, что подробности его слов пока не разглашаются.
Национальное антикоррупционное бюро продолжает расследование масштабных коррупционных схем. Так, в НАБУ отметили, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров давал показания по делу "Мидас".
Допрос Умерова проходил в рамках досудебного расследования. Об этом рассказал директор НАБУ Семен Кривонос, передает 24 Канал.
Что известно о допросе Умерова?
Кривонос отметил, что пока не может раскрывать детали показаний или характер участия Умерова в деле, поскольку это может повлиять на ход следствия.
Впрочем, глава НАБУ уточнил, что пока Рустем Умеров не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого.
Сейчас антикоррупционные органы продолжают сбор доказательств и работу над делом "Мидас" в соответствии с законом.
Какую роль мог играть Рустем Умеров в деле "Мидас"?
Ранее представитель САП заявил, что успех коррупционной компании Миндича зависел в том числе и от его личных связей с Умеровым, Галущенко и другими должностными лицами, которых он приглашал на частные встречи. Это якобы давало бизнесмену финансовые выгоды и поддержку от чиновников.
В ответ Рустем Умеров опроверг любую связь своей работы с "влиянием" посторонних лиц, отметив, что встречи с производителями техники и вооружения были служебными, а часть закупок была отменена из-за несоответствия стандартам.
Кроме того, во время активного процесса обнародования "пленок Миндича" Умеров уехал в Турцию. В СМИ распространялась информация, что он, мол, не планирует возвращаться.
Впрочем, Рустем Умеров все же прибыл в Украину и добавил, что поездка касалась обмена военнопленных, а не коммерческих вопросов.