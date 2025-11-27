У НАБУ підтвердили допит Умєрова й відповіли, чи фігурує він у справі "Мідас"

Національне антикорупційне бюро продовжує розслідування масштабних корупційних схем. Так, у НАБУ зазначили, що секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умеров надавав свідчення у справі "Мідас".

Допит Умєрова проходив у рамках досудового розслідування. Про таке розповів директор НАБУ Семен Кривонос, передає 24 Канал.

Що відомо про допит Умєрова?

Кривонос наголосив, що поки не може розкривати деталі свідчень або характер участі Умерова у справі, оскільки це може вплинути на хід слідства.

Втім, очільник НАБУ уточнив, що наразі Рустем Умєров не має статусу підозрюваного чи обвинуваченого.

Нині антикорупційні органи продовжують збирання доказів і роботу над справою "Мідас" відповідно до закону.

Яку роль міг відігравати Рустем Умєров у справі "Мідас"?