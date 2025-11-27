Укр Рус
24 Канал Новини України У НАБУ підтвердили допит Умєрова й відповіли, чи фігурує він у справі "Мідас"
27 листопада, 09:39
3

У НАБУ підтвердили допит Умєрова й відповіли, чи фігурує він у справі "Мідас"

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Секретар РНБО Рустем Умєров надавав свідчення у справі "Мідас".
  • У НАБУ повідомили, що подробиці його слів поки не розголошуються.

Національне антикорупційне бюро продовжує розслідування масштабних корупційних схем. Так, у НАБУ зазначили, що секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умеров надавав свідчення у справі "Мідас".

Допит Умєрова проходив у рамках досудового розслідування. Про таке розповів директор НАБУ Семен Кривонос, передає 24 Канал.

Дивіться також У НАБУ пояснили, чому не попередили прикордонників про можливу втечу Міндіча 

Що відомо про допит Умєрова?

Кривонос наголосив, що поки не може розкривати деталі свідчень або характер участі Умерова у справі, оскільки це може вплинути на хід слідства. 

Втім, очільник НАБУ уточнив, що наразі Рустем Умєров не має статусу підозрюваного чи обвинуваченого.

Нині антикорупційні органи продовжують збирання доказів і роботу над справою "Мідас" відповідно до закону.

Яку роль міг відігравати Рустем Умєров у справі "Мідас"?

  • Раніше представник САП заявив, що успіх корупційної компанії Міндіча залежав зокрема й від його особистих зв'язків з Умєровим, Галущенком та іншими посадовцями, яких він запрошував на приватні зустрічі. Це нібито давало бізнесмену фінансові вигоди та підтримку від чиновників.

  • У відповідь Рустем Умєров спростував будь-який зв'язок своєї роботи з "впливом" сторонніх осіб, зазначивши, що зустрічі з виробниками техніки й озброєння були службовими, а частина закупівель була скасована через невідповідність стандартам. 

  • Крім того, під час активного процесу оприлюднення "плівок Міндіча" Умєров поїхав до Туреччини. У ЗМІ ширилася інформація, що він, мовляв, не планує повертатися.

  • Втім, Рустем Умєров усе ж прибув до України й додав, що поїздка стосувалася обміну військовополонених, а не комерційних питань.