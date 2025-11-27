У НАБУ підтвердили допит Умєрова й відповіли, чи фігурує він у справі "Мідас"
- Секретар РНБО Рустем Умєров надавав свідчення у справі "Мідас".
- У НАБУ повідомили, що подробиці його слів поки не розголошуються.
Національне антикорупційне бюро продовжує розслідування масштабних корупційних схем. Так, у НАБУ зазначили, що секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умеров надавав свідчення у справі "Мідас".
Допит Умєрова проходив у рамках досудового розслідування. Про таке розповів директор НАБУ Семен Кривонос, передає 24 Канал.
Що відомо про допит Умєрова?
Кривонос наголосив, що поки не може розкривати деталі свідчень або характер участі Умерова у справі, оскільки це може вплинути на хід слідства.
Втім, очільник НАБУ уточнив, що наразі Рустем Умєров не має статусу підозрюваного чи обвинуваченого.
Нині антикорупційні органи продовжують збирання доказів і роботу над справою "Мідас" відповідно до закону.
Яку роль міг відігравати Рустем Умєров у справі "Мідас"?
Раніше представник САП заявив, що успіх корупційної компанії Міндіча залежав зокрема й від його особистих зв'язків з Умєровим, Галущенком та іншими посадовцями, яких він запрошував на приватні зустрічі. Це нібито давало бізнесмену фінансові вигоди та підтримку від чиновників.
У відповідь Рустем Умєров спростував будь-який зв'язок своєї роботи з "впливом" сторонніх осіб, зазначивши, що зустрічі з виробниками техніки й озброєння були службовими, а частина закупівель була скасована через невідповідність стандартам.
Крім того, під час активного процесу оприлюднення "плівок Міндіча" Умєров поїхав до Туреччини. У ЗМІ ширилася інформація, що він, мовляв, не планує повертатися.
Втім, Рустем Умєров усе ж прибув до України й додав, що поїздка стосувалася обміну військовополонених, а не комерційних питань.