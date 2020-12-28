Компания WOG вместе с партнерами Dobro.ua, БФ "Твоя Опора" и Машей Ефросининой осуществили масштабное переоборудование детской операционной в Институте Амосова.

Они приобрели аппарат для анестезии, монитор состояния пациента и прикроватный монитор пациента общей стоимостью 3270 309,80 грн. Средства собрали в рамках акции "Дорога добра".

Как сообщили в Амосова, врачи уже готовятся к первой операции на сердце ребенка в переоборудованной операционной. По данным Института, только в этой операционной ежегодно проводится до 600 операций. Всего в Амосова делают 1 100 операций и обследуют около 8 000 маленьких пациентов в год.

Напомним, благотворительная акция "Дорога Добра" – социальная инициатива компании WOG по направлению помощи в лечении детей с пороками сердца. Специально для акции сеть АЗК выпускает лимитированную серию благотворительных чашек с особым принтом, которые продаются по всей Украине. Разница между стоимостью напитка в благотворительном и обычном горшке перечисляется на благотворительность. Так, в этом году клиенты компании купили благотворительные чашки на 2,5 млг грн. Остальные средства на необходимое оборудование – 770 309 тыс. грн – получили благодаря благотворителям через пожертвования на сайте dobro.ua

За 10 лет существования проекта компании WOG удалось собрать, закупить и отремонтировать медицинское оборудование в Киеве и областях на сумму более 20 млн грн.

"Социально значимые проекты давно стали неотъемлемой частью нашей компании. Проект "Дорога Добра" – особенно ценный для нас и наших клиентов, ведь системно помогает найти средства на дорогостоящее оборудование для больниц, которое пришлось бы ждать, возможно, годами. А это значит тысячи спасенных жизней детей уже сегодня! Кроме того, мы каждый раз показываем вместе со своими клиентами: помогать – это просто!", – говорит директор по коммуникации WOG Елена Осипчук.