Укравтодор решил убрать дорожные знаки. Часть знаков он сменил. Следовательно, оккупационные войска, которые не знают дороги в Украине, могут заблокировать.

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Как сообщили в Мининфраструктуры, приоритетом сейчас являются указательные знаки и названия населенных пунктов.

"У врага жалкая связь, они не ориентируются на местности. Давайте поможем им попасть прямо в ад", – заявили в Укравтодоре.

Однако после победы Украины знаки будут возвращены на место.