Неудачное катапультирование

Украинские военные утром 8 марта сбили вражеский самолет на Херсонщине. Очевидцы опубликовали видео, как пилоты воздушного судна катапультировались.

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Один из пилотов, к сожалению, спасся. Другого смерть настигла. У оккупанта отказался раскрываться парашют и он бесконтрольно полетел удобрять нашу землю.

Смотрите видео падения оккупанта

Заметим, что обломки сбитого самолета упали в селе Кизомис, что в 12 километрах от Белозерки. К сожалению, эти территории временно оккупированы рашистами.

Добавим, что по состоянию на утро 8 марта Россия потеряла более 12 тысяч личного состава. Украинцы сбили 48 самолетов и 80 вертолетов.

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