Об этом во время своего вечернего обращения 6 августа рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он поблагодарил украинских защитников, которые чрезвычайно храбро – а в самых горячих точках фронта просто-таки сверхчеловеческими усилиями – сдерживают российских захватчиков.

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Зеленский поблагодарил ВСУ и разведку

Президент отметил, что российская армия не изменит своей тактики. Оккупанты знают, что проигрывают украинцам в прямых боях и уступают в мастерстве. Поэтому они делают ставку на артиллерию и тотальные обстрелы.

Они пытаются разрушить все перед собой и зайти на руины. И я благодарен каждому и каждой, кто и в таких условиях все же сдерживает оккупантов на Донбассе, в Харьковской области, на Николаевском направлении – везде, где сейчас острейшее противостояние,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что за эту неделю ВСУ и разведка достигли мощных результатов в уничтожении логистики российской армии – тыловых баз захватчиков.

"И каждый удар по складам боеприпасов противника, их командным пунктам, по скоплениям российской техники спасает жизни всех нас, жизни украинских военных и гражданских", – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что, конечно же, также благодарит партнеров, которые поставляют Украине необходимое оружие.

"В частности, на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от Соединенных Штатов, который содержит и боеприпасы для "Хаймарсов". Спасибо. Все они применяются максимально точно и с пользой для общей стратегии нашей обороны", – рассказал президент.

Глава государства подытожил, что украинское правительство делает все, чтобы получить еще больше эффективного и современного оружия для ВСУ.

Смотрите вечернее обращение Владимира Зеленского:

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