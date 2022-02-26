Как сообщают в Генштабе, речь идет о рубеже Городянка, Буча, Вышгород. Подразделения противника частично потеряли боеспособность.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

На Северщине оккупанты завершили перегруппировку сил

На Северщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокирования Киева. Вооруженные Силы Украины сдерживают захватчика.

Так, на Черниговщине защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом. Однако враг все еще продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе. На Волыни – проводит демонстрационные действия.