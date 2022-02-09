Об этом глава Нацполиции сообщил на заседании комитета Совета по вопросам правоохранительной деятельности.
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Он рассказал, что 23 августа, когда произошла авария, полицейские обслуживали иностранные делегации и пытались быстро оформлять все дорожно-транспортные происшествия по Киеву. По его словам, информацию о том, что одним из фигурантов был народный депутат, они получили через пару часов.
Доступ имели около 100 человек
Игорь Клименко отметил, что каждый правоохранитель по окончании смены свою боди-камеру ставит на соответствующее место, а работник айти снимает с этой камеры информацию на сервер.
К серверу есть доступ у очень многих полицейских:
- айтишников;
- работников мониторинга;
- работников подразделений админпрактики.
Это означает, что в Киеве доступ к этой информации имели около 100 человек. Определить, кто конкретно мог снять информацию с сервера, на сегодняшний день невозможно,
– объяснил глава Нацполиции.
Авария с участием Трухина: коротко
- В ДТП народный депутат Трухин попал 23 августа 2021 года.
- В феврале разразился скандал. Журналисты обнародовали видео с боди-камеры одного из полицейских – Сергея Петрика. На кадрах – парламентарий просил разрешить ему "уйти в лес".
- Также слышно, как человек с голосом, похожим на нардепа, предлагает правоохранителям вознаграждение. Кроме того, говорит, что позвонит главе МВД Денису Монастырскому.
- В Офисе Генпрокурора сообщили, что против нардепа открыли уголовное производство.
Расследование журналистов "Украинской правды" об аварии с Трухиным: смотрите видео