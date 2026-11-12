Терехов подчеркнул необходимость государственной поддержки и защиты фармации от военных рисков

АПМГ и Ассоциация фармацевтов Украины объединяют усилия / Фото Игоря Терехова
Стабильность работы аптек – это вопрос сохранения жизни людей, ведь в прифронтовых населенных пунктах она зависит от доступности лекарств.
Об этом заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов, подчеркнув необходимость государственной поддержки и защиты фармации от военных рисков.
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По его словам, в небольших городках у линии фронта именно наличие работающей аптеки часто определяет, останутся ли там жить люди. Именно поэтому необходимо расширить государственные программы компенсации стоимости лекарств, увеличить их финансирование и объединить усилия государства, местного самоуправления и бизнеса.
Расширение государственных программ компенсации стоимости лекарств для населения и увеличение их финансирования – сегодня мы предлагаем определенный механизм для этого. К сожалению, в период войны доступность лекарств зависит не только от их стоимости, но и от того, есть ли они в наличии или нет. Нам нужно сохранить аптечную сеть, ведь если взять небольшие города, то вообще: где есть аптека – там есть жизнь. А когда аптек не будет, не будет там и жизни, люди будут просто уезжать
Мы прекрасно понимаем, что находимся в состоянии войны, и от фармацевтики зависит очень многое. Для нас сегодня очень важно сохранить сеть аптек и логистические цепочки. Но не менее важно поддержать саму фармацевтическую отрасль, ведь она сталкивается и с кадровым дефицитом, и с экономическими трудностями
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