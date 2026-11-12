Терехов подчеркнул необходимость государственной поддержки и защиты фармации от военных рисков

Об этом заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов, подчеркнув необходимость государственной поддержки и защиты фармации от военных рисков.

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По его словам, в небольших городках у линии фронта именно наличие работающей аптеки часто определяет, останутся ли там жить люди. Именно поэтому необходимо расширить государственные программы компенсации стоимости лекарств, увеличить их финансирование и объединить усилия государства, местного самоуправления и бизнеса.

Расширение государственных программ компенсации стоимости лекарств для населения и увеличение их финансирования – сегодня мы предлагаем определенный механизм для этого. К сожалению, в период войны доступность лекарств зависит не только от их стоимости, но и от того, есть ли они в наличии или нет. Нам нужно сохранить аптечную сеть, ведь если взять небольшие города, то вообще: где есть аптека – там есть жизнь. А когда аптек не будет, не будет там и жизни, люди будут просто уезжать– отметил Терехов.⁩

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Для поддержки отрасли АПМГ ранее уже предложила снизить НДС на лекарства с 7% до 5%, а сейчас – инициирует создание рабочей группы для разработки государственной программы поддержки и законодательных изменений в Верховной Раде.

Мы прекрасно понимаем, что находимся в состоянии войны, и от фармацевтики зависит очень многое. Для нас сегодня очень важно сохранить сеть аптек и логистические цепочки. Но не менее важно поддержать саму фармацевтическую отрасль, ведь она сталкивается и с кадровым дефицитом, и с экономическими трудностями– подчеркнул глава АПМГ.

Кроме того, чтобы обеспечить доступность лекарственных средств для людей, проживающих вблизи линии фронта, Ассоциация прифронтовых городов и общин и Ассоциация фармацевтов Украины подписали меморандум о сотрудничестве.

"Я очень хочу, чтобы этот меморандум стал действенным механизмом. Чтобы мы создали рабочую группу, проработали все необходимое на законодательном уровне и для правительства и начали результативно работать", – констатировал Игорь Терехов.