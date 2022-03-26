Епископ Рима также упомянул и страну, люди которой тоже в войне – Россию. Ведь его святейшество просил посредничества для каждого, кто сейчас в горе войны.

Заметьте Верю, что сможем это организовать, – Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

"Торжественный Акт посвящения человечества"

День этого события не случаен, ведь это было торжество Благовещения. То есть крайне важного праздника для всех христиан мира.

Как сказал вчера в конце молитвы "Ангел Господень", в торжество Благовещения, я намерен совершить торжественный Акт посвящения человечества, особенно России и Украины, Непорочному Сердцу Марии,

– сказал лидер Римско-Католической Церкви.

Впоследствии это прокомментировали в телеграмме Верховной Рады. Там отметили, что это должно быть жестом Вселенской Церкви, которая в трагическую минуту возносит к Богу.

"Через посредство нашей Матери, крик боли тех, кто страдает и умоляет прекратить насилие и доверяет будущее человечества Царице мира", – акцентировали в Верховной Раде.

Посвящение Украины Непорочному Сердцу Марии: смотрите видео

Раніше – Папа звернувся до Росії щодо подій у Маріуполі: дивіться відео