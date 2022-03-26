Епископ Рима также упомянул и страну, люди которой тоже в войне – Россию. Ведь его святейшество просил посредничества для каждого, кто сейчас в горе войны.
Заметьте Верю, что сможем это организовать, – Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
"Торжественный Акт посвящения человечества"
День этого события не случаен, ведь это было торжество Благовещения. То есть крайне важного праздника для всех христиан мира.
Как сказал вчера в конце молитвы "Ангел Господень", в торжество Благовещения, я намерен совершить торжественный Акт посвящения человечества, особенно России и Украины, Непорочному Сердцу Марии,
– сказал лидер Римско-Католической Церкви.
Впоследствии это прокомментировали в телеграмме Верховной Рады. Там отметили, что это должно быть жестом Вселенской Церкви, которая в трагическую минуту возносит к Богу.
"Через посредство нашей Матери, крик боли тех, кто страдает и умоляет прекратить насилие и доверяет будущее человечества Царице мира", – акцентировали в Верховной Раде.
Посвящение Украины Непорочному Сердцу Марии: смотрите видео
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