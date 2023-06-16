Где же будет лить в ближайшие дни и сколько еще будут осадки, со ссылкой на синоптиков рассказывает 24 Канал. Кстати, сильной летней жары еще не ждите.
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Где еще будут значительные дожди
Заметим, что осадки ожидаются не везде. В части регионов уже без дождя.
В западных областях дожди, местами грозы, 16 – 17 июня местами значительные дожди,
– предупреждают в Укргидрометцентре.
Также добавляют, что температура ночью в пределах +10…+15 градусов. Днем пригреет до +18…+23. Впрочем, на высокогорье Карпат в темное время только +6...+11 и +12...+15 градусов соответственно.
По словам синоптиков, на остальной территории Украины 16 июня без осадков. Лишь днем на крайнем Юго-Востоке, Житомирщине и Винницкой области местами небольшой дождь.
Прогноз погоды на 16 июня / Скриншот из Укргидрометцентра
17 и 18 июня местами кратковременные осадки, гроза. Только в большинстве северных и центральных областей без дождя. Ночью столбики термометров будут достигать +13...+19 градусов, днем +23...+29. Ожидается преимущественно северо-восточный ветер, с порывами 5 – 10 метров в секунду.
Заметим, что согласно картам на сайте Укргидрометцентра, дожди в Украине будут, по меньшей мере, до понедельника. Вероятно, без осадков только на Востоке и на Северо-Востоке нашего государства.
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Прогноз погоды на 19 июня / Скриншот из Укргидрометцентра