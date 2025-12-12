Какие области накроют дожди, а где ждать снег

В течение следующих нескольких суток в части областей пройдут дожди, местами они будут умеренными, а кое-где – незначительными. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Когда и где будут осадки в Украине?

В пятницу, 12 декабря, на юго-востоке страны, местами в западных и северных областях страны в дневные часы ожидаются незначительные дожди. В то же время в других регионах осадков в эти сутки не предвидится.

В субботу, 13 декабря, согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в ночное время местами пройдет небольшой дождь, который будет сопровождаться снегом. В течение дня существенных осадков в Украине не ожидается.

В воскресенье, 14 декабря, по данным специалистов, для большинства областей прогнозируют мокрый снег, днем он будет идти вместе с дождем. В то же время в восточных областях, как отмечается, в основном ожидается снег.

Удержатся ли осадки в дальнейшем?