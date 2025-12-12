Які області накриють дощі, а де чекати сніг
- 12 грудня на південному сході, західних та північних областях очікуються незначні дощі.
- 14 грудня у більшості областей прогнозують мокрий сніг, а в східних областях здебільшого сніг.
Протягом наступних кількох діб у частині областей пройдуть дощі, місцями вони будуть помірними, а подекуди – незначними. Також очікуються опади у вигляді мокрого снігу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також Чи затримаються морози в Україні: що каже синоптик
Коли й де будуть опади в Україні?
У п'ятницю, 12 грудня, на південному сході країни, місцями у західних та північних областях країни у денні години очікуються незначні дощі. Водночас в інших регіонах опадів цієї доби не передбачається.
У суботу, 13 грудня, згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, у нічний час місцями пройде невеликий дощ, який супроводжуватиметься снігом. Протягом дня істотних опадів в Україні не очікується.
У неділю, 14 грудня, за даними фахівців, для більшості областей прогнозують мокрий сніг, вдень він буде йти разом з дощем. Водночас у східних областях, як зазначається, здебільшого очікується сніг.
Чи утримаються опади надалі?
Як повідомляли раніше, в Україні до кінця тижня очікуються опади у вигляді мокрого снігу, подекуди можливий дощ зі снігом. Утворення сталого снігового покриву найближчим часом не передбачається.
Утім, як пояснював синоптик, хоч наразі є опади у вигляді снігу, проте він не тривалий через досить високі температурні значення, тому радше за все він не накопичуватиметься надалі, а навпаки розтане.
До цього синоптики прогнозували, що місячна кількість опадів у грудні буде у межах 34 – 78 міліметрів, у гірських районах місцями вона буде на рівні 88 – 105 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.