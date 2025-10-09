Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Так, в Киеве ожидается сильный дождь.

Когда ждать дождь в Киеве?

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области. Так, там до конца суток 9 октября и ночью 10 октября будет значительный дождь.

Объявлен І уровень опасности, желтый.

Как указывают в Укргидрометцентре, погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Внимание! Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте меры безопасности!

Какой будет погода в Украине в ближайшие дни?