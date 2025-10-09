На один з регіонів України суне сильний дощ
- У Києві до кінця доби 9 жовтня та вночі 10 жовтня очікується значний дощ.
- Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Синоптики попередили про погіршення погодних умов. Так, у Києві очікується сильний дощ.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Коли чекати дощ в Києві?
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Як вказують в Укргідрометцентрі, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Увага! Будьте уважні на дорогах і дотримуйтеся заходів безпеки!
Якою буде погода в Україні найближчими днями?
В Україні дощову погоду продовжуватиме визначати циклон, тож 10 жовтня в низці областей країни очікуються помірні, у більшості північних областей місцями значні дощі.
Ба більше, невдовзі у частині регіонів очікується похолодання. Зокрема, за даними фахівців, вже у понеділок, 13 жовтня, у Волинській та Рівненській областях очікується від 7 до 9 градусів тепла вдень. У Львівській та Чернігівській і Сумській областях буде від 8 до 10 градусів тепла вдень.
У Тернопільській, Хмельницькій, Київській та Житомирській областях синоптики прогнозують від 9 до 11 градусів тепла. Утім, попри це, в інших регіонах ситуація з показниками температури буде дещо кращою.