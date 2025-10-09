Синоптики попередили про погіршення погодних умов. Так, у Києві очікується сильний дощ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Коли чекати дощ в Києві?

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Києві та області. Так, там до кінця доби 9 жовтня та вночі 10 жовтня буде значний дощ.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Як вказують в Укргідрометцентрі, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Увага! Будьте уважні на дорогах і дотримуйтеся заходів безпеки!

Якою буде погода в Україні найближчими днями?