Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Коли чекати дощ в Києві?

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Києві та області. Так, там до кінця доби 9 жовтня та вночі 10 жовтня буде значний дощ.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Як вказують в Укргідрометцентрі, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Увага! Будьте уважні на дорогах і дотримуйтеся заходів безпеки!

Якою буде погода в Україні найближчими днями?

  • В Україні дощову погоду продовжуватиме визначати циклон, тож 10 жовтня в низці областей країни очікуються помірні, у більшості північних областей місцями значні дощі.

  • Ба більше, невдовзі у частині регіонів очікується похолодання. Зокрема, за даними фахівців, вже у понеділок, 13 жовтня, у Волинській та Рівненській областях очікується від 7 до 9 градусів тепла вдень. У Львівській та Чернігівській і Сумській областях буде від 8 до 10 градусів тепла вдень.

  • У Тернопільській, Хмельницькій, Київській та Житомирській областях синоптики прогнозують від 9 до 11 градусів тепла. Утім, попри це, в інших регіонах ситуація з показниками температури буде дещо кращою.