Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Когда ждать дождь в Киеве?
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области. Так, там до конца суток 9 октября и ночью 10 октября будет значительный дождь.
Объявлен І уровень опасности, желтый.
Как указывают в Укргидрометцентре, погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Внимание! Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте меры безопасности!
Какой будет погода в Украине в ближайшие дни?
В Украине дождливую погоду будет продолжать определять циклон, поэтому 10 октября в ряде областей страны ожидаются умеренные, в большинстве северных областей местами значительные дожди.
Более того, вскоре в части регионов ожидается похолодание. В частности, по данным специалистов, уже в понедельник, 13 октября, в Волынской и Ровенской областях ожидается от 7 до 9 градусов тепла днем. Во Львовской и Черниговской и Сумской областях будет от 8 до 10 градусов тепла днем.
В Тернопольской, Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях синоптики прогнозируют от 9 до 11 градусов тепла. Впрочем, несмотря на это, в других регионах ситуация с показателями температуры будет несколько лучше.