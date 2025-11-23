Киевскую область охватит непогода: когда в столичном регионе будет идти дождь

В Киеве и области 23 ноября наблюдается значительный дождь. Синоптики говорят, что непогода пока не будет прекращаться.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на столичный Укргидрометцентр.

Когда в Киеве закончится дождь?

По прогнозам, дождь будет идти в столичном регионе до конца суток. Из-за этого возможны осложнения движения на дорогах. Из-за непогоды объявлен первый (желтый) уровень опасности. Осадки вечером 23 ноября и до ночи будут значительными.

Отметим также, что такие условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Как обезопасить себя во время ливня?

Опасность может скрываться в больших лужах и на затопленных участках дороги. Там могут быть острые предметы или ямы. Поэтому водителям и пешеходам советуют не попадать в такие лужи.

Водителям в непогоду также стоит сбавить скорость и включать противотуманные фары, чтобы авто было заметно за стеной дождя. Пешеходам в такую погоду лучше надевать яркую или светоотражающую одежду. Это важно, в частности, в темное время суток.

Какой будет погода в ближайшее время?