Київщину охопить негода: коли в столичному регіоні йтиме дощ

У Києві та області 23 листопада спостерігається значний дощ. Синоптики кажуть, що негода поки що не припинятиметься.

Про це пише 24 Канал з посиланням на столичний Укргідрометцентр.

Дивіться також Шквали вітру, сніги та морози будуть у частині України: прогноз погоди на 24 листопада

Коли в Києві закінчиться дощ?

За прогнозами, дощитиме в столичному регіоні до кінця доби. Через це можливі ускладнення руху на дорогах. Через негоду оголошено перши' (жовтий) рівень небезпечності. Опади увечері 23 листопада й до ночі будуть значними.

Зазначимо також, що такі умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Як убезпечити себе під час зливи?

Небезпека може ховатися у великих калюжах та на затоплених ділянках дороги. Там можуть бути гострі предмети чи ями. Тому водіям і пішоходям радять не потрапляти в такі калюжі.

Керманичам у негоду також варто зменшити швидкість й умикати протитуманні фари, аби авто було помітно за стіною дощу. Пішоходам в таку погоду краще вдягати яскравий або світловідбивний одяг. Це важливо, зокрема, в темний час.

Якою буде погода найближчим часом?