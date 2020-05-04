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      Безумный дождь в Киеве: машины плавают по затопленным улицам – фото, видео

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      Дождь в Киеве сегодня, 4 мая 2020 – видео, фото затопленных улиц
      Ливень в Киеве / Коллаж 24 канала

      4 мая в Киеве прошел мощный дождь, который сопровождался грозой. В результате, часть улиц затопило.

      Из-за мощного ливня машины теперь вынуждены фактически переплывать улицы Киева. Об этом сообщает 24 канал.

      К слову Прогноз погоды на 5 мая: в западных областях дожди, на остальной территории – грозы

      На видео заметно, что некоторые машины из-за "потопа" едут даже по тротуарам.

      Смотрите видео последствий ливня в Киеве:

      Сильный дождь прошел, в частности в Шевченковском и Соломенском районах Киева. Несколько районов также засыпало градом.

      град
      В Киеве выпал град / Коллаж 24 канала

      Кроме этого, dtp.kiev.ua сообщает, что на станции "Героев Днепра" затопило торгово-развлекательный центр "Оазис".

      В столичной госадминистрации уже прокомментировали ситуацию, сложившуюся на некоторых улицах Киева. По их словам, у проблемных участков еще до начала ливня дежурила спецтехника. В частности, возле станции метро "Дорогожичи" и возле станции метро "Левобережная".

      А "Киевавтодор" уверяют, что накануне чистили стоки от грязи и подчеркивают: "Дорожники и сейчас продолжают такую работу, ведь шквальный ветер срывает листья, которые вместе с мусором закрывают решетки водостоков", – говорится в сообщении". 

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости Киева Погода Непогода в Украине
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