Безумный дождь в Киеве: машины плавают по затопленным улицам – фото, видео
4 мая в Киеве прошел мощный дождь, который сопровождался грозой. В результате, часть улиц затопило.
Из-за мощного ливня машины теперь вынуждены фактически переплывать улицы Киева. Об этом сообщает 24 канал.
К слову Прогноз погоды на 5 мая: в западных областях дожди, на остальной территории – грозы
На видео заметно, что некоторые машины из-за "потопа" едут даже по тротуарам.
Смотрите видео последствий ливня в Киеве:
Сильный дождь прошел, в частности в Шевченковском и Соломенском районах Киева. Несколько районов также засыпало градом.
В Киеве выпал град / Коллаж 24 канала
Кроме этого, dtp.kiev.ua сообщает, что на станции "Героев Днепра" затопило торгово-развлекательный центр "Оазис".