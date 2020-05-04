Безумный дождь в Киеве: машины плавают по затопленным улицам – фото, видео

Из-за мощного ливня машины теперь вынуждены фактически переплывать улицы Киева. Об этом сообщает 24 канал.

К слову Прогноз погоды на 5 мая: в западных областях дожди, на остальной территории – грозы

На видео заметно, что некоторые машины из-за "потопа" едут даже по тротуарам.

Смотрите видео последствий ливня в Киеве:

Сильный дождь прошел, в частности в Шевченковском и Соломенском районах Киева. Несколько районов также засыпало градом.



В Киеве выпал град / Коллаж 24 канала

Кроме этого, dtp.kiev.ua сообщает, что на станции "Героев Днепра" затопило торгово-развлекательный центр "Оазис".

В столичной госадминистрации уже прокомментировали ситуацию, сложившуюся на некоторых улицах Киева. По их словам, у проблемных участков еще до начала ливня дежурила спецтехника. В частности, возле станции метро "Дорогожичи" и возле станции метро "Левобережная".

А "Киевавтодор" уверяют, что накануне чистили стоки от грязи и подчеркивают: "Дорожники и сейчас продолжают такую работу, ведь шквальный ветер срывает листья, которые вместе с мусором закрывают решетки водостоков", – говорится в сообщении".