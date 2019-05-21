Дождь затопил улицы Львова и области: фото, видео

Непогода бушует во Львове – улицы города превратились в реки. А вот ситуация в области еще хуже: сильные дожди, которые шли все выходные, наделали немалый вред. Три десятка дворов подтопило, люди потеряли инвентарь и хозяйственную технику.

Улицы Львова превращались в реки. Также непогода спровоцировала много пробок.

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Коммунальщики почистили дождеприемники. Кроме подтоплений, из-за непогоды были перебои с курсированием электротранспорта.

А тим часом Львів продовжує нещадно заливати. pic.twitter.com/UCTcVc8Ueu — Дмитро БЕСПАЛИЙ (@DmitryBespalyUA) 20 травня 2019 р.

Фото непогоды во Львове:

А Жовковщину охватили сильные грозы и град размером с перепелиное яйцо.



Град на Жовковщине

В целом непогода на Львовщине не утихает уже несколько дней. К примеру, небольшая река с благозвучным названием Вишенка на выходных превратила приусадебные участки скниловчан в Венецию.



Непогода на Львовщине

Спасатели помогали наиболее подтопленным жилищам и выкачивали воду из подвалов. В целом пострадали 27 хозяйств. Уровень воды поднялся на полметра.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют понижение температуры, дожди и ветер. Первыми ощутят похолодание жители Запада и Севера страны. Там температура воздуха опустится до 22-23 градусов. Дождливо будет на западе страны, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Местами пройдут грозы, а на остальной территории Украины будет без осадков.