23:10
19 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Оккупированную Феодосию накрыл ливень, город плавает в болоте: красноречивые фото

      224 Читати новину українською
      Оккупированную Феодосию накрыл сильный ливень
      Оккупированную Феодосию накрыл сильный ливень / Скриншот из видео

      Оккупированную Россией Феодосию в Крыму накрыли аномальные дожди. Из-за этого десятки домов и дороги затопило водой с грязью и глиной.

      Селевые потоки сошли на проезжую часть города возле горы Тепе-Оба. Кроме того, из-за обильных дождей для части Феодосии возникла реальная угроза подтопления домов.

      Читайте также: Смерч и наводнение наделали беды в Украине: фото и видео последствий непогоды

      "В результате дождей и обильного таяния снега произошел подъем уровня воды в реке Байбуга. В результате были подтоплены 18 домов и 40 усадеб в селе Ближнее Боевое (уровень воды составлял 15-20 сантиметров)", – сообщают представители оккупантов.


      Феодосию затопило после сильного ливня

      Однако, до центра города стихийное бедствие не добралось. Сами жители Феодосии рассказывают, что река с болотом накрыла их улицы после того, как в городе прошел ливень с градом. Из-за этого в районе даже было прервано автомобильное движение.


      Феодосия после сильного дождя превратилась в реку

       

       

       

      blog_ava
      Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоду
      сегодня
      5176
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Феодосия Новости Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 19 мая: репетиция инаугурации Зеленского и снятие судимости с Лозинского
      сегодня , 22:21 Главные новости 19 мая: репетиция инаугурации Зеленского и снятие судимости с Лозинского
      107
      "Щедрий" Порошенко, конфлікт Філарета і Епіфанія та як грабують олігархи: топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 "Щедрий" Порошенко, конфлікт Філарета і Епіфанія та як грабують олігархи: топ-5 блогів тижня
      Світові Медіа 526
      Россия кинула "братьев из "ЛДНР"
      сегодня , 20:30 Россия кинула "братьев из "ЛДНР"
      СерпомПо 2539
      Антицерковний Майдан: як стрибали росіяни і чому це важливо для України
      сегодня , 20:01 Антицерковний Майдан: як стрибали росіяни і чому це важливо для України
      Артем Овдієнко 1773
      Разрушительный смерч на Житомирщине и ужасные последствия голодания Сенцова – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Разрушительный смерч на Житомирщине и ужасные последствия голодания Сенцова – топ-5 видео недели
      228
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук