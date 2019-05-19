Оккупированную Феодосию накрыл ливень, город плавает в болоте: красноречивые фото

Оккупированную Россией Феодосию в Крыму накрыли аномальные дожди. Из-за этого десятки домов и дороги затопило водой с грязью и глиной.

Селевые потоки сошли на проезжую часть города возле горы Тепе-Оба. Кроме того, из-за обильных дождей для части Феодосии возникла реальная угроза подтопления домов.

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"В результате дождей и обильного таяния снега произошел подъем уровня воды в реке Байбуга. В результате были подтоплены 18 домов и 40 усадеб в селе Ближнее Боевое (уровень воды составлял 15-20 сантиметров)", – сообщают представители оккупантов.



Феодосию затопило после сильного ливня

Однако, до центра города стихийное бедствие не добралось. Сами жители Феодосии рассказывают, что река с болотом накрыла их улицы после того, как в городе прошел ливень с градом. Из-за этого в районе даже было прервано автомобильное движение.



Феодосия после сильного дождя превратилась в реку