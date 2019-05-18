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      Смерч и наводнение наделали беды в Украине: фото и видео последствий непогоды

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      Непогода в Украине затопила дома, дороги и снесла десятки гектаров леса
      Непогода в Украине затопила дома, дороги и снесла десятки гектаров леса / Коллаж 24 канал

      Ураган снес 100 гектаров деревьев в Житомирской области, наводнение затопило десятки домов на Прикарпатье, а ночной ливень залил улицы Кропивницкого. Украина страдает от непогоды, которая и не думает отступать: 18 мая ряд областей продолжат заливать дожди.

      Смерч на Житомирщине

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      Ураган на Житомирщине пронесся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу. Непогода очень исковеркала лес, деревья были уничтожены за считанные минуты. В частности, смерч повредил более 100 гектаров леса в Городнице.

      Буревій смерч негода Житомирська область знесло ліс
      Разрушенный непогодой лес на Житомирщине

      Стихия "сумела" уничтожить разновозрастные лиственные и хвойные деревья, а также разрыть теплицы, в которых выращивают посадочный материал, сообщили инженеры местных лесхозов. Гибель такого количества деревьев может быть оценена как чрезвычайная ситуация местного масштаба.

      Местные говорят, что вихрь, похожий на смертельное торнадо, двигался со стороны Емильчинского района. Там он повредил двор, а дойдя до леса, изуродовал и его.

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      негода Житомир буревій повінь ліс дерева
      Поломанные ураганом деревья на Житомирщине

      Смотрите видео последствий урагана на Житомирщине:

      Наводнение на Ивано-Франковщине

      В селе Микуличин на Ивано-Франковщине выпало много дождя, из-за чего поднялся уровень воды в местном ручье Мересный. Вода из него перелилась на автодорогу, заблокировала движение на ней и затопила 60 домов и территории возле них. Впоследствии проезд авто удалось восстановить.

      Уровень воды в затопленных зданиях достигал 10-30 сантиметров, поэтому жителям дома пришлось покинуть свои дома и уйти к родственникам.

      Повінь Прикарпаття Івано-Франківська область Микуличин негода затоплення
      Водой затопило приусадебные участки на Прикарпатье

      В поселке Краище на Прикарпатье вода разрушила 800 метров автодороги. Поэтому сейчас нет транспортного сообщения с частью населенного пункта.

      К счастью, в результате непогоды никто не пострадал. Ее ликвидируют сейчас 91 мчсник и 10 единиц техники.

      Повінь Прикарпаття дощі затопило
      Наводнение на Прикарпатье

      Из-за сильных дождей затопило территории, 300 домов и административные здания в селе Ямница. Уровень воды в некоторых зданиях – от 20 до 100 сантиметров. Все потому, что уровень воды в реке Павловка поднялся выше уровня защитной дамбы. Спасателям пришлось эвакуировать 4 человека.

      Повінь Прикарпаття негода затоплення
      Река вышла из берегов на Прикарпатье

      В Тысменице реки Стримба и Ворона вышли из берегов и тоже затопили дома людей. Отдельными улицами можно передвигаться только на лодках.

      Тисмениця повінь
      Наводнение в Тысменице

      Повінь Тисмениця Прикарпаття
      Последствия непогоды в Тысменице

      Смотрите видео, как из-за непогоды в Тысменице люди плавают на лодках:

      Кроме того, в Делятине выпал град. Из-за этого машинам было сложно ехать по автотрассе.

      Град Прикарпаття Івано-Франківськ Делятин
      Град на Прикарпатье​

      Град Делятин Прикарпаття
      Град в Делятине

      Ливень в Кропивницком

      В ночь на 18 мая в Кропивницком и области лили сильные дожди с градом, грозами и шквалом. Спасатели вытащили 5 автомобилей из осложненных участков дорог в городе.

      В Кропивницком водой затопило общежитие на улице Шевченко. Спасатели откачивали оттуда воду.

      Вода попала в электрощитовую в девятиэтажке на улице Героев Украины, из-за этого там вспыхнул пожар. Спасатели уже потушили огонь.

      Негода дощ злива Кропивницький
      Затопленные дороги Кропивницкого

      Кропивницький дощ злива негода затоплені вулиці дороги
      Затопленные дороги Кропивницкого

      Кропивницький негода дощ затопило вулиці дороги
      Спасатели вынуждены были помогать автомобилистам

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      Теги: Новости Украины Новости Ивано-Франковска Новости Кропивницкого Новости Житомира Погода Наводнение в Украине Чрезвычайное происшествие Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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