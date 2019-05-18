Смерч и наводнение наделали беды в Украине: фото и видео последствий непогоды

Ураган снес 100 гектаров деревьев в Житомирской области, наводнение затопило десятки домов на Прикарпатье, а ночной ливень залил улицы Кропивницкого. Украина страдает от непогоды, которая и не думает отступать: 18 мая ряд областей продолжат заливать дожди.

Смерч на Житомирщине

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Ураган на Житомирщине пронесся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу. Непогода очень исковеркала лес, деревья были уничтожены за считанные минуты. В частности, смерч повредил более 100 гектаров леса в Городнице.



Разрушенный непогодой лес на Житомирщине

Стихия "сумела" уничтожить разновозрастные лиственные и хвойные деревья, а также разрыть теплицы, в которых выращивают посадочный материал, сообщили инженеры местных лесхозов. Гибель такого количества деревьев может быть оценена как чрезвычайная ситуация местного масштаба.

Местные говорят, что вихрь, похожий на смертельное торнадо, двигался со стороны Емильчинского района. Там он повредил двор, а дойдя до леса, изуродовал и его.

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Поломанные ураганом деревья на Житомирщине

Смотрите видео последствий урагана на Житомирщине:

Наводнение на Ивано-Франковщине

В селе Микуличин на Ивано-Франковщине выпало много дождя, из-за чего поднялся уровень воды в местном ручье Мересный. Вода из него перелилась на автодорогу, заблокировала движение на ней и затопила 60 домов и территории возле них. Впоследствии проезд авто удалось восстановить.

Уровень воды в затопленных зданиях достигал 10-30 сантиметров, поэтому жителям дома пришлось покинуть свои дома и уйти к родственникам.



Водой затопило приусадебные участки на Прикарпатье

В поселке Краище на Прикарпатье вода разрушила 800 метров автодороги. Поэтому сейчас нет транспортного сообщения с частью населенного пункта.

К счастью, в результате непогоды никто не пострадал. Ее ликвидируют сейчас 91 мчсник и 10 единиц техники.



Наводнение на Прикарпатье

Из-за сильных дождей затопило территории, 300 домов и административные здания в селе Ямница. Уровень воды в некоторых зданиях – от 20 до 100 сантиметров. Все потому, что уровень воды в реке Павловка поднялся выше уровня защитной дамбы. Спасателям пришлось эвакуировать 4 человека.



Река вышла из берегов на Прикарпатье

В Тысменице реки Стримба и Ворона вышли из берегов и тоже затопили дома людей. Отдельными улицами можно передвигаться только на лодках.



Наводнение в Тысменице



Последствия непогоды в Тысменице

Смотрите видео, как из-за непогоды в Тысменице люди плавают на лодках:

Кроме того, в Делятине выпал град. Из-за этого машинам было сложно ехать по автотрассе.



Град на Прикарпатье​



Град в Делятине

Ливень в Кропивницком

В ночь на 18 мая в Кропивницком и области лили сильные дожди с градом, грозами и шквалом. Спасатели вытащили 5 автомобилей из осложненных участков дорог в городе.

В Кропивницком водой затопило общежитие на улице Шевченко. Спасатели откачивали оттуда воду.

Вода попала в электрощитовую в девятиэтажке на улице Героев Украины, из-за этого там вспыхнул пожар. Спасатели уже потушили огонь.



Затопленные дороги Кропивницкого



Затопленные дороги Кропивницкого