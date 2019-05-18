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      Смерч та повінь наробили лиха в Україні: фото і відео наслідків негоди

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      Негода в Україні затопила будинки, дороги та знесла десятки гектарів лісу
      Негода в Україні затопила будинки, дороги та знесла десятки гектарів лісу / Колаж 24 канал

      Буревій зніс 100 гектарів дерев на Житомирщині, повінь затопила десятки осель на Прикарпатті, а нічна злива залила вулиці Кропивницького. Україна потерпає від негоди, яка і не думає відступати: 18 травня низку областей продовжать заливати дощі.

      Смерч на Житомирщині

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      Буревій на Житомирщині пронісся через Новоград-Волинський, Ємільчине і Городницу. Негода дуже понівечила ліс, дерева були знищені за лічені хвилини. Зокрема, смерч пошкодив понад 100 гектарів лісу в Городниці.

      Буревій смерч негода Житомирська область знесло ліс
      Зруйнований негодою ліс на Житомирщині

      Стихія "зуміла" знищити різновікові листяні і хвойні дерева, а також розрити теплиці, в яких вирощують садивний матеріал, повідомила інженери тамтешніх лісгоспів. Загибель такої кількості дерев може бути оцінена як надзвичайна ситуація місцевого масштабу.

      Місцеві кажуть, що вихор, схожий на смертельне торнадо, рухався зі сторони Ємільчинського району. Там він пошкодив подвір'я, а дійшовши до лісу, понівечив і його.

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      негода Житомир буревій повінь ліс дерева
      Поламані буревієм дерева на Житомирщині

      Дивіться відео наслідків буревію на Житомирщині:

      Повінь на Івано-Франківщині

      У селі Микуличин на Івано-Франківщині випало багато дощу, через що піднявся рівень води в місцевому потічку Мересний. Вода з нього перелилась на автодорогу, заблокувала рух на ній та затопила 60 помешкань і території біля них. Згодом проїзд авто вдалося відновити.

      Рівень води в затоплених будівлях сягав 10-30 сантиметрів, тож мешканцям осель довелося покинути свої домівки та піти до родичів.

      Повінь Прикарпаття Івано-Франківська область Микуличин негода затоплення
      Водою затопило присадибні ділянки на Прикарпатті

      У присілку Країще на Прикарпатті воду зруйнувала 800 метрів автодороги. Тож зараз немає транспортного сполучення з частиною населеного пункту.

      На щастя, внаслідок негоди ніхто не постраждав. Її ліквідовують зараз 91 надзвичайники та 10 одиниць техніки.

      Повінь Прикарпаття дощі затопило
      Повінь на Прикарпатті

      Через сильні дощі затопило території, 300 помешкань та адміністративні будівлі в селі Ямниця. Рівень води в деяких будівлях – від 20 до 100 сантиметрів. Усе тому, що рівень води в річці Павлівка піднявся вище рівня захисної дамби. Рятувальникам довелося евакуювали 4 людей.

      Повінь Прикарпаття негода затоплення
      Річка вийшла з берегів на Прикарпатті

      У Тисмениці річки Стримба та Ворона вийшли з берегів та теж затопили помешканні людей. Окремими вулицями можна пересуватися лише на човнах.

      Тисмениця повінь
      Повінь у Тисмениці

      Повінь Тисмениця Прикарпаття
      Наслідки негоди у Тисмениці

      Дивіться відео, як через негоду в Тисмениці люди плавають на човнах:

      Окрім того, в Делятині випав град. Через це автівкам було складно їхати автотрасою.

      Град Прикарпаття Івано-Франківськ Делятин
      Град на Прикарпатті

      Град Делятин Прикарпаття
      Град у Делятині

      Злива у Кропивницькому

      В ніч на 18 травня у Кропивницькому та області лили сильні дощі з градом, грозами та шквалом. Рятувальники витягли 5 автомобілів із ускладнених ділянок доріг у місті.

      У Кропивницькому водою затопило гуртожиток на вулиці Шевченка. Рятувальники відкачували звідти воду.

      Вода потрапила в електрощитову в дев'ятиповерхівці на вулиці Героїв України, через це там спалахнула пожежу. Рятувальники вже загасили вогонь.

      Негода дощ злива Кропивницький
      Затоплені дороги Кропивницького

      Кропивницький дощ злива негода затоплені вулиці дороги
      Затоплені вулиці Кропивницького

      Кропивницький негода дощ затопило вулиці дороги
      Рятувальники змушені були допомагати автомобілістам

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      Теги: Новини України Негода в Україні Надзвичайні ситуації Повінь в Україні Погода Новини Житомира Новини Кропивницького Новини Івано-Франківська
      Джерело: 24 канал
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