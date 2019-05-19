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      Окуповану Феодосію накрила злива, місто плаває у болоті: промовисті фото

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      Окуповану Феодосію накрила сильна злива
      Окуповану Феодосію накрила сильна злива / Скрін з відео

      Окуповану Росією Феодосію в Криму накрили аномальні дощі. Через це десятки будинків і дороги затопило водою з брудом і глиною.

      Селеві потоки зійшли на проїжджу частину міста біля гори Тепе-Оба. Окрім того, через рясні дощі для частини Феодосії виникла реальна загроза підтоплення будинків.

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      "Внаслідок дощів і рясного танення снігу стався підйом рівня води в річці Байбуга. У результаті були підтоплені 18 будинків і 40 садиб в селі Ближнє Бойове (рівень води становив 15-20 сантиметрів)", повідомляють представники окупантів.


      Феодосію затопило після сильної зливи

      Проте, до центру міста стихійне лихо не дісталося. Самі жителі Феодосії розповідають, що річка з болотом накрила їх вулиці після того, як у місті пройшла злива з градом. Через це в районі навіть було перервано автомобільний рух.


      Феодосія після сильного дощу перетворилася на річку

       

       

       

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      Теги: Новини України Новини Криму Феодосія Негода в Україні
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