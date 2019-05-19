Окуповану Феодосію накрила злива, місто плаває у болоті: промовисті фото

Окуповану Росією Феодосію в Криму накрили аномальні дощі. Через це десятки будинків і дороги затопило водою з брудом і глиною.

Селеві потоки зійшли на проїжджу частину міста біля гори Тепе-Оба. Окрім того, через рясні дощі для частини Феодосії виникла реальна загроза підтоплення будинків.

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"Внаслідок дощів і рясного танення снігу стався підйом рівня води в річці Байбуга. У результаті були підтоплені 18 будинків і 40 садиб в селі Ближнє Бойове (рівень води становив 15-20 сантиметрів)", – повідомляють представники окупантів.



Феодосію затопило після сильної зливи

Проте, до центру міста стихійне лихо не дісталося. Самі жителі Феодосії розповідають, що річка з болотом накрила їх вулиці після того, як у місті пройшла злива з градом. Через це в районі навіть було перервано автомобільний рух.



Феодосія після сильного дощу перетворилася на річку