Когда закончатся снег и дожди в Украине

Погодные условия в Украине в течение следующих нескольких дней все еще будет характеризоваться дождями, снегом и гололедом. Но уже со следующей недели подобные осадки и явление временно отойдут.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Когда снег и дожди прекратятся?

Еще в течение 23 ноября в западных регионах пройдет умеренный мокрый снег. На Закарпатье и Прикарпатье такие осадки будут значительными. Также возможны налипание мокрого снега, гололед и гололедица на дорогах.

Впрочем, согласно прогнозу синоптиков, уже в период с 24 по 25 ноября осадки и вышеупомянутые явления временно отойдут. В то же время в других областях ожидаются незначительные, а также умеренные дожди 23 – 24 ноября.

В Житомирской и Винницкой областях они будут сопровождаться мокрым снегом. Но уже во вторник, 25 ноября, осадки прекратятся и на этих территориях. Синоптики также предупреждают о возможном тумане.

Как изменится погода вскоре?