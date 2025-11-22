Коли закінчаться сніг та дощі в Україні
Погодні умови в Україні протягом наступних кількох днів усе ще характеризуватиметься дощами, снігом та ожеледицею. Але вже з наступного тижня подібні опади та явище тимчасово відійдуть.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Коли сніг і дощі припиняться?
Ще протягом 23 листопада у західних регіонах пройде помірний мокрий сніг. На Закарпатті та Прикарпатті такі опади будуть значними. Також можливі налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця на дорогах.
Утім, згідно з прогнозом синоптиків, вже в період з 24 по 25 листопада опади та вищезгадані явища тимчасово відійдуть. Водночас в інших областях очікуються незначні, а також помірні дощі 23 – 24 листопада.
У Житомирській та Вінницькій областях вони супроводжуватимуться мокрим снігом. Але вже у вівторок, 25 листопада, опади припиняться і на цих територіях. Синоптики також попереджають про можливий туман.
Як зміниться погода невдовзі?
- Повідомляли, що на вихідних 22 і 23 листопада погода буде з температурними контрастами, коливаннями атмосферного тиску, і з поривчастим вітром. Для частини областей прогнозують морози та сніг.
- Ба більше, хоч погода в Україні протягом останніх днів супроводжувалася морозами у частині областей у нічні години, але вже надалі подекуди температура повітря опуститься нижче за 0 у денні години.
- Також нагадаємо, раніше повідомляли, що вже приблизно з 25 листопада в Україну прийде різке похолодання. За попереднім прогнозом, воно протримається щонайменше до 3 грудня. Уночі будуть значні морози.