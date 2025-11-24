В какие области вернутся дожди со снегом и шквалы
- С 25 по 26 ноября в западных регионах ожидаются дожди с мокрым снегом
- Уже с 27 ноября осадки распространятся на некоторые другие области, но без снега.
Погода в части областей Украины в течение нескольких следующих дней будет характеризоваться дождями, местами они будут сопровождаться мокрым снегом. В некоторых регионах будут сильные порывы ветра.
Синоптики также предупреждают о тумане. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Морозы отойдут из Украины: когда вернется плюсовая температура
Где будут идти дожди и снег?
В период с 25 по 26 ноября в западных регионах пройдет незначительный дождь, местами с мокрым снегом. Также на дорогах возможна гололедица. Уже в четверг, 27 ноября, осадки распространятся и на территорию других областей.
Прогноз погоды на 25 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Обратите внимание! Во вторник, 25 ноября, в Карпатах, а днем и на территории большинства центральных и южных областей ожидаются сильные порывы ветра, скоростью от 15 до 18 метров в секунду.
Прогноз погоды на 26 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Согласно предварительному прогнозу Укргидрометцентра, в этот день в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях пройдет небольшой дождь. В то же время в других частях страны существенных осадков не прогнозируют.
Прогноз погоды на 27 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду ждать в течение недели?
Погода в последнюю неделю ноября будет аномально теплой и неустойчивой. В то же время западным областям на неделе стоит ожидать холод, который будет со снегом и гололедом. Некоторые другие регионы накроют дожди.
Отметим, что резкого снижения температуры в Украине, как известно, в ближайшее время не прогнозируют. Температурные показатели выросли на несколько градусов, пока возможны лишь ночные морозы в Закарпатской области.
К слову, хоть когда-то в Украине в ноябре фиксировали сильные морозы и иногда минимумы были от 25 до 31 градуса мороза, но в этом году таких температур скорее всего не будет. Это были единичные случаи.