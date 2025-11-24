Укр Рус
24 листопада, 20:00
В які області повернуться дощі зі снігом та шквали

Маргарита Волошина
Основні тези
  • З 25 по 26 листопада у західних регіонах очікуються дощі з мокрим снігом
  • Вже з 27 листопада опади поширяться на деякі інші області, але без снігу.

Погода у частині областей України протягом кількох наступних днів характеризуватиметься дощами, подекуди вони супроводжуватимуться мокрим снігом. У деяких регіонах будуть сильні пориви вітру.

Синоптики також попереджають про туман. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Де йтимуть дощі та сніг?

В період з 25 по 26 листопада у західних регіонах пройде незначний дощ, місцями з мокрим снігом. Також на дорогах можлива ожеледиця. Вже у четвер, 27 листопада, опади поширяться і на територію інших областей. 


Прогноз погоди на 25 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! У вівторок, 25 листопада, в Карпатах, а вдень і на території більшості центральних та південних областей очікуються сильні пориви вітру швидкістю від 15 до 18 метрів за секунду.


Прогноз погоди на 26 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Згідно з попереднім прогнозом Укргідрометцентру, цього дня у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях пройде невеликий дощ. Водночас в інших частинах країни істотних опадів не прогнозують.


Прогноз погоди на 27 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду чекати протягом тижня?

  • Погода в останній тиждень листопада буде аномально теплою та нестійкою. Водночас західним областям на тижні варто очікувати холод, який буде зі снігом та ожеледицею. Деякі інші регіони накриють дощі.

  • Зазначимо, що різкого зниження температури в Україні, як відомо, найближчим часом не прогнозують. Температурні показники зросли на кілька градусів, поки можливі лише нічні морози у Закарпатській області.

  • До слова, хоч колись в Україні у листопаді фіксували люті морози й подекуди мінімуми були від 25 до 31 градусу морозу, але цього року таких температур радше за все не буде. Це були одиничні випадки.