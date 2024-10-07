Об этом заявил Игорь Кибальчич на Meteoprog. Синоптик сделал прогноз на вторую неделю октября в Украине.

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Дожди в Украине

Метеоролог отметил, что в течение 7 – 13 октября в Украине ожидается умеренно теплая погода. Будут идти дожди, местами с грозами.

В ночные и утренние часы в некоторых регионах возможны туманы. Они являются характерным явлением для середины осени.

В северо-восточных областях пройдут долгожданные дожди, которые существенно снизят риски пожарной опасности и приведут к окончанию длительной воздушно-почвенной засухи,

– отметил Игорь Кибальчич.

Отметил, что это произойдет в результате поступления влажного и неустойчивого воздуха с Юга.

Где будут дожди на этой неделе