Об этом заявил Игорь Кибальчич на Meteoprog. Синоптик сделал прогноз на вторую неделю октября в Украине.
Смотрите также Будет ли сильное похолодание: синоптик удивил прогнозом на неделю
Дожди в Украине
Метеоролог отметил, что в течение 7 – 13 октября в Украине ожидается умеренно теплая погода. Будут идти дожди, местами с грозами.
В ночные и утренние часы в некоторых регионах возможны туманы. Они являются характерным явлением для середины осени.
В северо-восточных областях пройдут долгожданные дожди, которые существенно снизят риски пожарной опасности и приведут к окончанию длительной воздушно-почвенной засухи,
– отметил Игорь Кибальчич.
Отметил, что это произойдет в результате поступления влажного и неустойчивого воздуха с Юга.
Где будут дожди на этой неделе
- Синоптик прогнозировал, что в понедельник, 7 октября, под влияние циклонической деятельности с Юга в большинстве областей Украины пройдут дожди. В центральных и южных – порой значительные. Также местами возможны грозы.
- 8 октября ночью в северных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях сохранится дождливая погода. Однако днем на всей территории Украины без существенных осадков.
- В среду, 9 октября, в Украине переменная облачность, без осадков.
- В четверг сохранится погода без осадков. Только в Одесской области и в оккупированном Крыму днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
- В пятницу, 11 октября, ночью местами в Одесской и Николаевской областях, днем на Западе дожди, местами грозы.
- Ночью субботы дожди снова будут идти в западных областях. Днем также ожидаются местами в северных и южных.
- В воскресенье, 13 октября, на большей части территории Украины небольшие, местами умеренные дожди. В южных и центральных областях с грозами.