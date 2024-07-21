Так, где именно прогнозируют значительные дожди, а в каких областях будет сильная жара, передает 24 Канал.
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Дожди в Украине
Синоптики писали, что 21 июля в большинстве западных и Винницкой областях, 22 июля на Правобережье, 23 июля на Левобережье местами кратковременный дождь, гроза.
Завтра (21 июля – 24 Канал) днем на Закарпатье местами значительный дождь,
– прогнозировали в Укргидрометцентре.
Добавили, что на остальной территории Украины будет без осадков. Ветер преимущественно северный, 3 –10 метров в секунду.
Температура в западных и северных областях ночью +13 – +19, днем +24 – +29 градусов. На остальной территории ночью +17 – +22, на Юге до +25, днем +28 – +34, в южной части 21 июля местами сильная жара +35 – +36 градусов.
Экстремальная жара
- Накануне синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что сильных изменений в погоде в ближайшие дни не будет.
- Достаточно резкое снижение температуры не ожидается, впрочем, жара немного ослабнет. Уже не будет таких экстремальных температур.
- Эксперт отмечала, что после того, как 18 – 19 июля состоится перестройка, на территорию нашего государства начнет влиять другой антициклон. Впрочем, воздушная масса будет уже не столь жаркой.
- "Но все равно достаточно высокие значения температуры, более присущие климатическим нормам для украинского лета, будут присутствовать", – отметила Наталья Птуха.
- Кстати, в Укргидрометцентре отметили, что ситуация с жарой с каждым годом все ухудшается. В частности, на территории Украины и Юго-Восточной Европы, а также в США по западному побережью зафиксированы самые высокие значения температур за всю историю наблюдений определенных метеостанций.
- "И такая тенденция сохраняется. Из года в год периодов с теплой погодой, с волнами тепла становится все больше, а периодов с холодной погодой становится все меньше. Такая зависимость есть, и климатологи всего мира об этом говорят", – сказала Птуха.
- Синоптик отметила, что в течение последнего года каждый месяц становился аномально теплый. Очень высокие значения температур наблюдались почти по всему земному шару. Кстати, уже на 1,5 градуса превышена прогнозируемая температура зимы.