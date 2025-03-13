Но ждать ли сильных дождей в ближайшие дни – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

По прогнозу синоптиков, 14 марта в Украине будет преимущественно без осадков. Только в западных областях днем дожди. В Карпатах и на Севере местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Ночью +6 – +12 градусов. Днем +13 – +18 градусов, на Юге и Востоке до +22 градусов.

Прогноз погоды на 14 – 16 марта / Скриншоты из Укргидрометцентра

На выходных в Украине ожидается ухудшение погоды. Так, в западных и северных областях пройдут дожди и мокрый снег, местами осадки будут значительными. В центральных и Харьковской областях преимущественно дожди.

Также в Укргидрометцентре предупредили о постепенном снижении температуры ночью до -2 – +4 градусов, днем до +2 – +10 градусов. На Юге сохранится преимущественно сухая и теплая погода.