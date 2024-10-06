В КГГА рассказали, что специалисты "Киевводоканала" локализовали повреждения водопровода, сейчас продолжается ликвидация аварии. Однако проблема привела к ограничению движения транспорта и подачи воды в часть домов.

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Прорыв трубы на проспекте Науки

Отмечается, что для выполнения дальнейших ремонтных работ необходимо будет провести разрытие на тротуаре и проезжей части.

Временно отсутствует водоснабжение в жилых домах по адресам: проспект Науки, 26 и 30. Для потребителей направлена автоцистерна с питьевой водой,

– пишут в городском совете.

Кроме этого, из-за прорыва трубы ограничено движение транспорта по первой полосе в направлении Столичного шоссе.

Также в Киеве временно не будут курсировать троллейбусы № 1. Движение троллейбусного маршрута № 11 организовано до Демеевской площади. В то же время автобусные маршруты № 20, 27, 52 курсируют без изменений.

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