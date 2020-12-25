Столкновения во время заседания городского совета и блокирование сессии, которые состоялись в Мариуполе в среду, 23 декабря, имеют финансовую основу. В этом убежден директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, сообщает "5 канал".

По его словам, желание представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь" получить преференции из бюджета города – заставили их к таким действиям. В результате чего в зале были повреждены мебель и микрофоны.

На кону стоит бюджет Мариуполя объемом 4 миллиарда гривен! Что в 4 же раза превышает смету такого города как Вишневое. Поэтому разные политические силы борются за контроль над такими средствами,

– отмечает эксперт.

Негативная тенденция блокирования оппозицией работы горсоветов может распространиться и на другие регионы Украины, предупреждает Руслан Бортник. Что в свою очередь станет угрозой для жизнедеятельности целых городов и общин.

Напомним, накануне в Мариупольском горсовете "ОПЗЖ" устроила драку, пытаясь сорвать принятие бюджета. Несмотря на это – смета на 2021 год все же была проголосована.