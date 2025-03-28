Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE". Пострадавшего зовут Дмитрий.

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Что известно об этом

По предварительной информации, пострадавшего отвели в карету "скорой". Сейчас деталей относительно состояния парня, которого повалил на землю мужчина в военной форме, не сообщали. На месте, кроме медиков, также работают правоохранители.

Я почувствовал удар приклада автомата, но руки тоже были задействованы. Работники полиции не вступились за меня, они стояли и улыбались,

– рассказал пострадавший.

По его словам, никто из правоохранителей не давал ему комментариев, а когда он подошел ко входу на территорию ТЦК, то один мужчин в военной форме "сказал что-то не то" другому репортеру. Из-за этого началась потасовка, в которую попал и сам Дмитрий.

Предварительно, в "скорой" с пострадавшего сняли телесные побои, успокоили, померили давление и порекомендовали обратиться в травмпункт. В то же время Дмитрий возмущен, что полицейские не помогли ему.

Отца пострадавшего парня в драке возле Голосеевского ТЦК, как сообщают СМИ, силой задержали правоохранители. Отмечают, что мужчину посадили в полицейское авто и увезли в неизвестном направлении.