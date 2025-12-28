"Останки тел залили бетоном": в Мариуполе россияне цинично открыли новый драмтеатр

В начале полномасштабной войны оккупанты сбросили две тяжелые авиабомбы на драмтеатр в Мариуполе. На момент атаки в здании находились сотни людей, которые прятались от обстрелов. 28 декабря россияне устроили громкое открытие театра на месте своего военного преступления.

На "торжественном" открытии драмтеатра побывал главарь "днр" Денис Пушилин и другие официальные представители террористической группировки, передает 24 Канал.

Как происходило открытие драмтеатра в Мариуполе?

Также в мероприятии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Больше никто не решился. Даже в Кремле поняли, что такая себе история", – прокомментировал "танцы на костях" руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Россияне устроили праздник на месте убитых ими гражданских / Фото телеграмм Андрющенко

Как происходило "открытие" театра в Мариуполе: смотрите видео

Журналист Андрей Цаплиенко напомнил, что в марте в 2022 году от удара российской авиации в театре погибли сотни людей, преимущественно женщины и дети. По разным подсчетам, речь идет о 400 – 800 местных жителей.

"Точно число погибших до сих пор не установлено, остатки тел в подвалах под завалами оккупанты просто залили бетоном", – написал он.

Об этом писал и Андрющенко. Он отмечал, что после захвата Мариуполя оккупанты полностью разобрали театр и заливали все бетоном и хлором, чтобы скрыть доказательства их военного преступления.