"Останки тел залили бетоном": в Мариуполе россияне цинично открыли новый драмтеатр
- В Мариуполе россияне открыли новый драмтеатр на месте, где во время войны погибли сотни гражданских от авиаудара.
- На открытии присутствовали главарь "днр" Денис Пушилин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В начале полномасштабной войны оккупанты сбросили две тяжелые авиабомбы на драмтеатр в Мариуполе. На момент атаки в здании находились сотни людей, которые прятались от обстрелов. 28 декабря россияне устроили громкое открытие театра на месте своего военного преступления.
На "торжественном" открытии драмтеатра побывал главарь "днр" Денис Пушилин и другие официальные представители террористической группировки, передает 24 Канал.
Как происходило открытие драмтеатра в Мариуполе?
Также в мероприятии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Больше никто не решился. Даже в Кремле поняли, что такая себе история", – прокомментировал "танцы на костях" руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Россияне устроили праздник на месте убитых ими гражданских / Фото телеграмм Андрющенко
Журналист Андрей Цаплиенко напомнил, что в марте в 2022 году от удара российской авиации в театре погибли сотни людей, преимущественно женщины и дети. По разным подсчетам, речь идет о 400 – 800 местных жителей.
"Точно число погибших до сих пор не установлено, остатки тел в подвалах под завалами оккупанты просто залили бетоном", – написал он.
Об этом писал и Андрющенко. Он отмечал, что после захвата Мариуполя оккупанты полностью разобрали театр и заливали все бетоном и хлором, чтобы скрыть доказательства их военного преступления.
- Напомним, что театр был одним из крупных гражданских укрытий во время осады города российскими войсками, там прятались сотни мирных жителей, включая детей и пожилых людей. На фасаде и площади перед театром большими буквами было написано слово "Дети". Эта надпись была хорошо видна с воздуха и на спутниковых снимках.
- В оккупированном россиянами Мариуполе монтируют LED-панели на здании драмтеатра для трансляции новогодней речи Путина. Экраны останутся там на постоянной основе, после новогодних праздников там будут показывать российскую рекламу.
- Россияне поручили реконструкцию советского здания компании из Санкт-Петербурга. Они уже планируют первые спектакли на новогодние праздники с произведениями Пушкина, Чехова и советской классики. Украина и правозащитные организации критикуют этот проект. Городской совет Мариуполя в изгнании назвал реконструкцию "кощунством" и обвинил оккупантов в попытке скрыть следы военного преступления.