"Рештки тіл залили бетоном": у Маріуполі росіяни цинічно відкрили новий драмтеатр

На початку повномасштабної війни окупанти скинули дві важкі авіабомби на драмтеатр у Маріуполі. На момент атаки у будівлі перебували сотні людей, які ховалися від обстрілів. 28 грудня росіяни влаштували гучне відкриття театру на місці свого воєнного злочину.

На "урочистому" відкритті драмтеатру побував ватажок "днр" Денис Пушилін та інші офіційні представники терористичного угруповання, передає 24 Канал.

Як відбувалося відкриття драмтеатру у Маріуполі?

Також у заході взяв участь губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов.

"Більше ніхто не наважився. Навіть в Кремлі зрозуміли, що така собі історія", – прокоментував "танці на кістках" керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Росіяни влаштували свято на місці вбитих ними цивільних / Фото телеграм Андрющенка

Як відбувалося "відкриття" театру у Маріуполі: дивіться відео

Журналіст Андрій Цаплієнко нагадав, що у березні у 2022 році від удару російської авіації в театрі загинули сотні людей, переважно жінки і діти. За різними підрахунками, йдеться про 400 – 800 місцевих мешканців.

"Достеменно число загиблих досі не встановлено, рештки тіл у підвалах під завалами окупанти просто залили бетоном", – написав він.

Про це писав і Андрющенко. Він зазначав, що після захоплення Маріуполя окупанти повністю розібрали театр та заливали все бетоном і хлором, щоб приховати докази їхнього воєнного злочину.