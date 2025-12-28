"Рештки тіл залили бетоном": у Маріуполі росіяни цинічно відкрили новий драмтеатр
- У Маріуполі росіяни відкрили новий драмтеатр на місці, де під час війни загинули сотні цивільних від авіаудару.
- На відкритті були присутні ватажок "днр" Денис Пушилін та губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов.
На початку повномасштабної війни окупанти скинули дві важкі авіабомби на драмтеатр у Маріуполі. На момент атаки у будівлі перебували сотні людей, які ховалися від обстрілів. 28 грудня росіяни влаштували гучне відкриття театру на місці свого воєнного злочину.
На "урочистому" відкритті драмтеатру побував ватажок "днр" Денис Пушилін та інші офіційні представники терористичного угруповання, передає 24 Канал.
Як відбувалося відкриття драмтеатру у Маріуполі?
Також у заході взяв участь губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов.
"Більше ніхто не наважився. Навіть в Кремлі зрозуміли, що така собі історія", – прокоментував "танці на кістках" керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
Росіяни влаштували свято на місці вбитих ними цивільних / Фото телеграм Андрющенка
Як відбувалося "відкриття" театру у Маріуполі: дивіться відео
Журналіст Андрій Цаплієнко нагадав, що у березні у 2022 році від удару російської авіації в театрі загинули сотні людей, переважно жінки і діти. За різними підрахунками, йдеться про 400 – 800 місцевих мешканців.
"Достеменно число загиблих досі не встановлено, рештки тіл у підвалах під завалами окупанти просто залили бетоном", – написав він.
Про це писав і Андрющенко. Він зазначав, що після захоплення Маріуполя окупанти повністю розібрали театр та заливали все бетоном і хлором, щоб приховати докази їхнього воєнного злочину.
- Нагадаємо, що театр був одним із великих цивільних укриттів під час облоги міста російськими військами, там ховалися сотні мирних жителів, включно з дітьми та старшими людьми. На фасаді та площі перед театром великими літерами було написано слово "Діти". Цей напис було добре видно з повітря і на супутникових знімках.
- В окупованому росіянами Маріуполі монтують LED-панелі на будівлі драмтеату для трансляції новорічної промови Путіна. Екрани залишаться там на постійній основі, після новорічних свят там показуватимуть російську рекламу.
- Росіяни доручили реконструкцію радянської будівлі компанії зі Санкт-Петербурга. Вони вже планують перші вистави на новорічні свята з творами Пушкіна, Чехова та радянської класики. Україна та правозахисні організації критикують цей проєкт. Міська рада Маріуполя у вигнанні назвала реконструкцію "блюзнірством" і звинуватила окупантів у спробі приховати сліди воєнного злочину.