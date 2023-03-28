Соответствующий приказ уже разлетелся по сети и российским СМИ. В нем говорится о том, чтобы наградить Федора Симоненко медалью "За отвагу", передает 24 Канал. Далее напомним, за что эту награду должны вручить.

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Путин подписал приказ лично

В лучших традициях российской пропаганды в стране-агрессоре оперативно нашли героя. Не прошло и месяца, как президент уже лично подписывает приказ о его награждении. В документе говорится о "мужестве, отваге и самоотверженности, проявленных при исполнении гражданского долга".



Документ о награде Федора подписал Путин / Фото с росСМИ

Дядя Федор и его история, написанная на коленке