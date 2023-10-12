В конце концов, украинские военные нанесли удар по диверсионной группе российских захватчиков. Оккупанты после мощной работы наших защитников понесли потери.

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Россияне пытались проникнуть через границу Украины

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что 12 октября в полночь в районе Сумской территориальной общины украинские защитники обнаружили диверсионную разведывательную группу противника. Эта группа, по словам Наева, состояла из 8 человек.

Диверсанты пытались пересечь государственную границу Украины и имели целью двигаться дальше в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры,

– рассказал он.

Наев рассказал о проникновении ДРГ россиян в Сумской области / Видео Сергея Наева

В конце концов, бойцы бригады территориальной обороны нанесли по противнику огненное поражение из артиллерии и минометов. После этого диверсионная группа россиян отошла от границы нашего государства.

Напоследок генерал отметил, что потери среди украинских военнослужащих отсутствуют. Он подчеркнул, что все вместе украинцы обязательно победят врага в войне.

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