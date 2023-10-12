В конце концов, украинские военные нанесли удар по диверсионной группе российских захватчиков. Оккупанты после мощной работы наших защитников понесли потери.
К теме 3000 метров окопов, противотанковые рвы и мины: Наев показал, как Украина укрепляет границу
Россияне пытались проникнуть через границу Украины
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что 12 октября в полночь в районе Сумской территориальной общины украинские защитники обнаружили диверсионную разведывательную группу противника. Эта группа, по словам Наева, состояла из 8 человек.
Диверсанты пытались пересечь государственную границу Украины и имели целью двигаться дальше в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры,
– рассказал он.
Наев рассказал о проникновении ДРГ россиян в Сумской области / Видео Сергея Наева
В конце концов, бойцы бригады территориальной обороны нанесли по противнику огненное поражение из артиллерии и минометов. После этого диверсионная группа россиян отошла от границы нашего государства.
Напоследок генерал отметил, что потери среди украинских военнослужащих отсутствуют. Он подчеркнул, что все вместе украинцы обязательно победят врага в войне.
Украина укрепляет границы с Россией перед зимой
- Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев 3 октября отметил, что на Севере нашего государства сейчас усиливают мобильные огневые группы. Это необходимо для того, чтобы обезопасить объекты энергетической инфраструктуры от российских атак.
- До этого Наев показывал, как украинские защитники укрепляют границу нашего государства с Россией. Генерал подчеркнул, что в течение одной недели вырыли более 3 000 метров окопов и траншей, прорыто около 2 500 метров противотанкового рва и выложено более 2 000 мин.
- Кроме того Сергей Наев рассказал, что украинские защитники также усиливают украинские системы противовоздушной обороны в Житомирской области. Это также необходимо, чтобы обезопасить регион от атаки энергетической инфраструктуры.