Военнослужащие 101 отдельной бригады территориальной обороны попали во время боя с оккупантами под минометный обстрел.

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Мэр Вараша Александр Мензул сообщил, что трагедия произошла между селами Ходыно и Мишутино в Глуховском районе Сумской области:

В бою с оккупантами 25 августа в Сумской области погибли:

Александр Марчук,

Александр Матвийчук,

Николай Бровчук,

Игорь Касянчик.

О гибели Александра Марчука, Александра Матвийчука и Игоря Касянчик сообщил Александр Мензул. О смерти Николая Бровчука сообщили на странице Ясинянской общины.

Что известно о павших Героях

Николай Бровчук родился в селе Черные Тиса, жил в селе Квасы Раховского района Закарпатья. Мужчина служил командиром стрелкового отделения и погиб в возрасте 47 лет.

Александр Марчук – 32-летний старший солдат, родился в Вараше Ровненской области.

По специальности он оператор компьютерной техники. В армию попал в 2015 – 2016 годах, участвовал в АТО в составе 54-й отдельной механизированной бригады им. гетмана Ивана Мазепы. В 2018 году полгода служил по контракту помощником гранатометчика в 14-й отдельной механизированной бригаде им. князя Романа Великого.

27 февраля 2022 года его мобилизовали для защиты Украины сначала пулеметчиком в 104-ю отдельную бригаду ТрО. Воевал в Бахмуте. В 101-й отдельной бригаде территориальной обороны служил в должности старшего стрелка-оператора в стрелковой роте.

Игорь Касянчик тоже родился в Вараше и по специальности – инженер-электромеханик. Недавно мужчина женился. Он отправился на службу с первого дня полномасштабного вторжения России по собственному желанию. Сначала был стрелком в составе 104-й отдельной бригады ТрО, а с июня 2023 переведен в 101-ю отдельную бригаду ТрО на должность стрелка-гранатометчика в стрелковой роте. У Игоря осталась молодая жена и родители. На момент смерти ему было 29 лет.

Александр Матвийчук – старший солдат Александр Матвийчук родился в Заболотье Варашской общины. Мужчина служил в должности гранатометчика в стрелковой роте. Теперь ему навсегда останется 25 лет.

Матвийчук имел образование электромонтера. С 2018 по 2021 год защитник служил старшим пожарным команды на артиллерийской базе боеприпасов. В течение 2019-2020 годов принимал участие в АТО/ООС.

26 февраля 2022 года его мобилизовали и зачислили в состав 104-й отдельной бригады ТрО. В 101-й ОБрТрО служил в должности гранатометчика.

Вечная память Героям. Редакция 24 Канала приносит соболезнования родным и друзьям погибших.