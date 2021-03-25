Самым влиятельным дрогобычанином признали предпринимателя и главу Фонда семьи Веселого Андрея Веселого.

Мастерская информационных технологий ТМК опубликовала итоги экспертного опроса "ТОП-20 влиятельных дрогобычан-2021". 10 экспертов: дрогобычские журналисты, общественные деятели, экс-депутати городского совета и бывшие городские головы Дрогобыча оценили своих земляков по влиянию на власть, общество и экономику.

Уверенным лидером стал Андрей Веселый, директор ООО "Братья" и основатель Благотворительного Фонда семьи Веселых, который в прошлом году сенсационно получил огромную поддержку общины на местных выборах и во втором туре на равных претендовал на должность городского головы.

Эксперты отметили, что по влиянию на власть Андрей Веселый занимает в рейтинге 11 место, второе место – по влиянию на экономику Дрогобычского района, и первое – по влиянию на общество.

Такой успех обусловлен многолетней успешной работой ООО "Братья", которое производит брусчатку, а также большим вкладом в развитие общины. Фонд семьи Веселого с 2013 года помогал ветеранам Майдана и АТО, их семьям, социально незащищенным дрогобычанам, религиозным общинам.

В 2020 году по инициативе Андрея Веселого в Дрогобычском районе был создан Центр сопротивления коронавирусу объединил дрогобычских предпринимателей, врачей, волонтеров для обеспечения средствами защиты жителей и учреждений общества. ЦСК передавал защитные маски, антисептики, защитные костюмы медицинским учреждениям, школам, военным, экстренным службам и тому подобное.

Летом и осенью 2020 года Фонд реализовал проект "Здоровая община", благодаря которому почти 7000 жителей Дрогобычского района области прошли бесплатную медицинскую диагностику в условиях карантина.

На счету семьи веселых и ООО "Братья" – еще множество акций по благоустройству города, помощи школам и детсадам и тому подобное.

В декабре 2020 года дети Дрогобычского района ко Дню Святого Николая получили от Фонда семьи Веселых 20 тысяч сладких подарков.

Львовский социолог Владимир Подгорнов, комментируя рейтинг "ТОП-20 влиятельных дрогобычан-2021", отметил, что такой рейтинг является своеобразной формой отчета для местных политиков и общественных деятелей, они стимулируют их к дальнейшему росту и устанавливают определенные ориентиры, куда должно двигаться общество.

"Должно быть больше рейтингов, которые выявляют лидеров в регионах", – сказал социолог.