В ночь на 29 сентября российский ударный дрон БМ-35 направлялся на Сумы. Он был оснащен тепловизионной камерой. Это свидетельствует о том, что оккупанты меняют тактику ударов по прифронтовым территориям.

Об этом сообщил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов, передает 24 Канал.

Что известно о новом дроне в Сумах?

Эксперт отметил, что впервые видит в перехвате его оборудованием ударный дрон БМ-35 с тепловизионной камерой.

БМ-35 с тепловизионной камерой / Фото телеграм "Флеша"

"Флеш" предположил, что, вероятно, этот беспилотник противник будет использовать и для ночных атак по городу.

Еще в конце июля специалист писал об использовании россиянами нового дрона для ударов по Сумской области. Он отмечал, что оккупанты превратили Сумы в полигон для испытания БПЛА "Италмас". Позже "Флеш" исправился, уточнив, что город терроризирует другой дрон – БМ-35.

Известно, что этот беспилотник имеет дельтовидное крыло, бензиновый двухтактный двигатель DLE с тянущим винтом в носу, аналоговую систему передачи видеосигнала, которая работает в частотном диапазоне 3,3 ГГц, и курсовую камеру.

БМ-35 неоднократно атаковал прифронтовые поселки, нанося ущерб инфраструктуре.

В конструкции БМ-35 по меньшей мере 41 иностранная деталь. Большинство элементов из Китая, но есть и компоненты из Швейцарии, США и Тайваня.

Что известно последние удары дронами по Украине?