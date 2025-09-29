У ніч проти 29 вересня російський ударний дрон БМ-35 прямував на Суми. Він був оснащений тепловізійною камерою. Це свідчить про те, що окупанти змінюють тактику ударів по прифронтових територіях.

Про це повідомив український фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає 24 Канал.

Що відомо про новий дрон у Сумах?

Експерт зауважив, що вперше бачить у перехопленні його обладнанням ударний дрон БМ-35 з тепловізійною камерою.

БМ-35 із тепловізійною камерою / Фото телеграм "Флеша"

"Флеш" припустив, що, ймовірно, цей безпілотник противник використовуватиме й для нічних атак по місту.

Ще наприкінці липня фахівець писав про використання росіянами нового дрона для ударів по Сумській області. Він зазначав, що окупанти перетворили Суми на полігон для випробування БпЛА "Італмас". Пізніше "Флеш" виправився, уточнивши, що місто тероризує інший дрон – БМ-35.

Відомо, що цей безпілотник має дельтоподібне крило, бензиновий двотактний двигун DLE з тягнучим гвинтом у носі, аналогову систему передачі відеосигналу, яка працює у частотному діапазоні 3,3 ГГц, та курсову камеру.

БМ-35 неодноразово атакував прифронтові селища, завдаючи шкоди інфраструктурі.

У конструкції БМ-35 щонайменше 41 іноземна деталь. Більшість елементів з Китаю, але є компоненти й зі Швейцарії, США та Тайваню.

