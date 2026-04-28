Дрон мог разбиться о крышу дома в центре Кишинева: весь подъезд эвакуировали

На крыше одной из многоэтажек Кишинева обнаружили предмет, похожий на дрон. Жителей подъезда пришлось временно эвакуировать.

Об этом 28 апреля сообщила полиция Молдавии.

Смотрите также В СНБО назвали условие, при которой станет возможное нападение России на страну НАТО

Что обнаружили в Кишиневе?

Как сообщили в полиции, они получили сообщение об обнаружении объекта, похожего на дрон. Его обнаружил мужчина на крыше многоэтажки в центре Кишинева.

На место происшествия прибыли взрывотехники полиции, окружившие территорию. Предустановлено, что объект был поврежден в результате падения на крышу.

Вероятно, беспилотник упал в Молдове / Фото Poliția Republicii Moldova

Ради безопасности жителей подъезда многоквартирного дома временно эвакуировали до осмотра и изъятия объекта,

– заверили правоохранители.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. Также призвала не касаться неизвестных или подозрительных предметов, а сразу сообщать по номеру 112.

Кто угрожает Европе?

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Канала, что Россия уже атаковала беспилотниками страны и базы НАТО. В то же время до полномасштабной войны с Западом, предположил он, агрессор не будет готов по меньшей мере к 2028 году.

По мнению адмирала НАТО Джузеппе Каво Драгоне, Россия пытается восстановить границы СССР и представляет угрозу не только странам Балтии. В частности, враг может прибегнуть к гибридным и нетрадиционным методам.