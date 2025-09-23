Российский город Казань утром во вторник, 23 сентября, попал под прицел дронов. В Татарстане объявили масштабную воздушную тревогу из-за опасности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-сообщество Exilenova+.

Смотрите также Удар по авиационным заводам Казани в России: показываем на карте, где расположен город

Почему в Казани объявляли воздушную тревогу 23 сентября?

Утром, когда дети в Казани пошли в школу, в городе объявили воздушную тревогу. Опасность для Республики Татарстан, Елабуги и населенных пунктов рядом началась в 08:57 из-за угрозы применения БпЛА. В частности тревога раздавалась в Авиастроительном районе.

МЧС призвало всех жителей пройти в укрытие. Учеников во всех школах Казани также эвакуировали, но занятия не остановились.

Дети в Казани идут в укрытие из-за опасности затопления БпЛА: смотрите видео

В Казани были слышны звуки взрывов. Местные власти отметили, что шумно в городе якобы из-за "испытания на пороховом заводе".

Однако все факты указывают на то, что для региона существует угроза применения БпЛА. В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели режим "Ковер". Было задержано 19 авиарейсов.

Жителям Казани предлагают перейти в укрытие: видео

В украинском Центре противодействия дезинформации намекнули, что по Татарстану были применены беспилотники. Именно поэтому в Казани прогремели взрывы.

Елабуга ловит приветы,

– написал директор ЦПД Андрей Коваленко.

Напомним! Казань неоднократно была под атакой дронов. 3 октября 2024 года неизвестные дроны атаковали город, преодолев более 1000 километров от границы с Украиной. В декабре из-за работы российской РЭБ БпЛА попал в многоэтажку в Казани, хотя изначально был направлен на военный завод. Еще одна атака по Татарстану произошла в январе этого года.

Дроны атаковали Россию 22 – 23 сентября: что известно