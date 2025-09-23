Російське місто Казань зранку у вівторок, 23 вересня, потрапило під приціл дронів. У Татарстані оголосили масштабну повітряну тривогу через небезпеку.

Про це пише 24 Канал з поисланням на телеграм-спільноту Exilenova+.

Чому в Казані оголошували повітряну тривогу 23 вересня?

Зранку, коли діти в Казані пішли до школи, в місті оголосили повітряну тривогу. Небезпека для Республіки Татарстан, Елабуги та населених пунктів поруч почалася о 08:57 через загрозу застосування БпЛА. Зокрема, тривога лунала в Авіабудівельному районі.

МНС закликало всіх жителів пройти до укриття. Учнів у всіх школах Казані також евакуювали, але заняття не зупинилися.

Діти в Казані йдуть до укриття через небезпеку затосування БпЛА: дивіться відео

У Казані було чутно звуки вибухів. Місцева влада зазначила, що гучно в місті начебто через "випробування на пороховому заводі".

Однак усі факти вказують на те, що для регіону існує загроза застосування БпЛА. В аеропортах Казані та Нижньокамська ввели режим "Ковер". Було затримано 19 авіарейсів.

Жителям Казані пропонують перейти до укриття: відео

В українському Центрі протидії дезінформації натякнули, що по Татарстану було застосовано безпілотники. Саме тому в Казані пролунали вибухи.

Єлабуга ловить привіти,

– написав директор ЦПД Андрій Коваленко.

Нагадаємо! Казань неодноразово була під атакою дронів. 3 жовтня 2024 року невідомі дрони атакували місто, подолавши понад 1000 кілометрів від кордону з Україною. У грудні через роботу російської РЕБ БпЛА влучив у багатоповерхівку в Казані, хоча спочатку був спрямований на військовий завод. Ще одна атака по Татарстану відбулася в січні цього року.

