Ранкова загроза для росіян: Казань і регіон атакували дрони
- У Казані та Татарстані 23 вересня оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування дронів, евакуювали учнів шкіл, а в місті чули звуки вибухів.
- Затримано 19 авіарейсів в аеропортах Казані та Нижньокамська.
Російське місто Казань зранку у вівторок, 23 вересня, потрапило під приціл дронів. У Татарстані оголосили масштабну повітряну тривогу через небезпеку.
Про це пише 24 Канал з поисланням на телеграм-спільноту Exilenova+.
Дивіться також Удар по авіаційних заводах Казані у Росії: показуємо на карті, де розташоване місто
Чому в Казані оголошували повітряну тривогу 23 вересня?
Зранку, коли діти в Казані пішли до школи, в місті оголосили повітряну тривогу. Небезпека для Республіки Татарстан, Елабуги та населених пунктів поруч почалася о 08:57 через загрозу застосування БпЛА. Зокрема, тривога лунала в Авіабудівельному районі.
МНС закликало всіх жителів пройти до укриття. Учнів у всіх школах Казані також евакуювали, але заняття не зупинилися.
Діти в Казані йдуть до укриття через небезпеку затосування БпЛА: дивіться відео
У Казані було чутно звуки вибухів. Місцева влада зазначила, що гучно в місті начебто через "випробування на пороховому заводі".
Однак усі факти вказують на те, що для регіону існує загроза застосування БпЛА. В аеропортах Казані та Нижньокамська ввели режим "Ковер". Було затримано 19 авіарейсів.
Жителям Казані пропонують перейти до укриття: відео
В українському Центрі протидії дезінформації натякнули, що по Татарстану було застосовано безпілотники. Саме тому в Казані пролунали вибухи.
Єлабуга ловить привіти,
– написав директор ЦПД Андрій Коваленко.
Нагадаємо! Казань неодноразово була під атакою дронів. 3 жовтня 2024 року невідомі дрони атакували місто, подолавши понад 1000 кілометрів від кордону з Україною. У грудні через роботу російської РЕБ БпЛА влучив у багатоповерхівку в Казані, хоча спочатку був спрямований на військовий завод. Ще одна атака по Татарстану відбулася в січні цього року.
Дрони атакували Росію 22 – 23 вересня: що відомо
Вночі 22 вересня лунали вибухи у Краснодарському краї. Дрони влучили у тягову підстанцію "Каневська" у станиці Стародерев’янковській. На об'єктах сталися пожежі та фіксуються пошкодження.
У Москві та Підмосков'ї напередодні також було гучно. Місцева влада заявила про атаку безпілотників, які нібито летіли на столицю. За даними ЗМІ, уламки дронів впали на житловий квартал, а у Реутові пошкоджені авто на парковці.