23 вересня, 10:37
Ранкова загроза для росіян: Казань і регіон атакували дрони

Дар'я Смородська
Основні тези
  • У Казані та Татарстані 23 вересня оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування дронів, евакуювали учнів шкіл, а в місті чули звуки вибухів.
  • Затримано 19 авіарейсів в аеропортах Казані та Нижньокамська.

Російське місто Казань зранку у вівторок, 23 вересня, потрапило під приціл дронів. У Татарстані оголосили масштабну повітряну тривогу через небезпеку.

Про це пише 24 Канал з поисланням на телеграм-спільноту Exilenova+.

Чому в Казані оголошували повітряну тривогу 23 вересня?

Зранку, коли діти в Казані пішли до школи, в місті оголосили повітряну тривогу. Небезпека для Республіки Татарстан, Елабуги та населених пунктів поруч почалася о 08:57 через загрозу застосування БпЛА. Зокрема, тривога лунала в Авіабудівельному районі. 

МНС закликало всіх жителів пройти до укриття. Учнів у всіх школах Казані також евакуювали, але заняття не зупинилися.

Діти в Казані йдуть до укриття через небезпеку затосування БпЛА: дивіться відео

У Казані було чутно звуки вибухів. Місцева влада зазначила, що гучно в місті начебто через "випробування на пороховому заводі".

Однак усі факти вказують на те, що для регіону існує загроза застосування БпЛА. В аеропортах Казані та Нижньокамська ввели режим "Ковер". Було затримано 19 авіарейсів.

Жителям Казані пропонують перейти до укриття: відео

В українському Центрі протидії дезінформації натякнули, що по Татарстану було застосовано безпілотники. Саме тому в Казані пролунали вибухи.

Єлабуга ловить привіти, 
– написав директор ЦПД Андрій Коваленко.

Нагадаємо! Казань неодноразово була під атакою дронів. 3 жовтня 2024 року невідомі дрони атакували місто, подолавши понад 1000 кілометрів від кордону з Україною. У грудні через роботу російської РЕБ БпЛА влучив у багатоповерхівку в Казані, хоча спочатку був спрямований на військовий завод. Ще одна атака по Татарстану відбулася в січні цього року.

Дрони атакували Росію 22 – 23 вересня: що відомо

  • Вночі 22 вересня лунали вибухи у Краснодарському краї. Дрони влучили у тягову підстанцію "Каневська" у станиці Стародерев’янковській. На об'єктах сталися пожежі та фіксуються пошкодження.

  • У Москві та Підмосков'ї напередодні також було гучно. Місцева влада заявила про атаку безпілотників, які нібито летіли на столицю. За даними ЗМІ, уламки дронів впали на житловий квартал, а у Реутові пошкоджені авто на парковці.