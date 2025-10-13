Нарушение воздушного пространства НАТО Россией похожи на подготовку к оккупации Крыма. Украинский лидер считает это испытанием реакции Европы.

Также он назвал инциденты с дронами и самолетами сигналом о возможной угрозе для соседних стран. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News, передает 24 Канал.

Что думает Зеленский о российских дронах и самолетах в НАТО?

Президент Зеленский прокомментировал недавние вторжения российских беспилотников и самолетов в воздушное пространство НАТО. По его мнению, российские атаки имеют несколько целей:

проверить реальную реакцию европейских стран,

оценить готовность противовоздушной обороны,

подготовить свое общество к возможной эскалации.

Лидер Украины сравнил эти действия с подготовкой России к оккупации Крыма, когда Кремль оценивал реакцию США и Европы.

Поэтому он (Путина – 24 Канал) провел испытания с Крымом и посмотрел на реакцию Соединенных Штатов. Это была слабая реакция. По моему мнению, недостаточная. А также для Европы – ее реакция была слабой. Глобальный Юг также был слабым на его первых шагах по Крыму,

– сказал Зеленский.

Итак, президент подчеркнул, что такие вторжения в воздушное пространство могут представлять особую опасность для Польши, стран Балтии и соседних государств.

