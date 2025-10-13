Россия тестирует реакцию Европы, как это было с Крымом: Зеленский о целях атак дронов на НАТО
Нарушение воздушного пространства НАТО Россией похожи на подготовку к оккупации Крыма. Украинский лидер считает это испытанием реакции Европы.
Также он назвал инциденты с дронами и самолетами сигналом о возможной угрозе для соседних стран. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News, передает 24 Канал.
Что думает Зеленский о российских дронах и самолетах в НАТО?
Президент Зеленский прокомментировал недавние вторжения российских беспилотников и самолетов в воздушное пространство НАТО. По его мнению, российские атаки имеют несколько целей:
- проверить реальную реакцию европейских стран,
- оценить готовность противовоздушной обороны,
- подготовить свое общество к возможной эскалации.
Лидер Украины сравнил эти действия с подготовкой России к оккупации Крыма, когда Кремль оценивал реакцию США и Европы.
Поэтому он (Путина – 24 Канал) провел испытания с Крымом и посмотрел на реакцию Соединенных Штатов. Это была слабая реакция. По моему мнению, недостаточная. А также для Европы – ее реакция была слабой. Глобальный Юг также был слабым на его первых шагах по Крыму,
– сказал Зеленский.
Итак, президент подчеркнул, что такие вторжения в воздушное пространство могут представлять особую опасность для Польши, стран Балтии и соседних государств.
Последние заявления о дронах России в НАТО
Секретарь оборонного комитета парламента, народный депутат Украины, полковник СБУ Роман Костенко в эфире 24 Канала сказал, что Россия не имеет достаточных ресурсов для полноценного вторжения в Польшу, а атаки дронами – провокации и попытка давления.
Последние обломки зафиксировали в селе Зарембы Вархолы Островского повета Польши. А также еще в двух местах.
Украина призвала Польшу и союзников создать совместный воздушный щит для защиты от российских дронов и ракет. Кроме того, предлагает поделиться собственным опытом борьбы с такими угрозами.