Росія тестує реакцію Європи, як це було з Кримом: Зеленський про мету атак дронів на НАТО
- Зеленський порівняв порушення повітряного простору НАТО Росією з підготовкою до окупації Криму, вважаючи це випробуванням реакції Європи.
- Президент України зазначив, що вторгнення російських дронів і літаків є сигналом можливої загрози для сусідніх країн, особливо Польщі та країн Балтії.
Порушення повітряного простору НАТО Росією схожі на підготовку до окупації Криму. Український лідер вважає це випробуванням реакції Європи.
Також він назвав інциденти з дронами та літаками сигналом про можливу загрозу для сусідніх країн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News, передає 24 Канал.
Що думає Зеленський про російські дрони та літаки в НАТО?
Президент Зеленський прокоментував недавні вторгнення російських безпілотників і літаків у повітряний простір НАТО. На його думку, російські атаки мають кілька цілей:
- перевірити реальну реакцію європейських країн,
- оцінити готовність протиповітряної оборони,
- підготувати своє суспільство до можливої ескалації.
Лідер України порівняв ці дії з підготовкою Росії до окупації Криму, коли Кремль оцінював реакцію США та Європи.
Тож він (Путін – 24 Канал) провів випробування з Кримом і подивився на реакцію Сполучених Штатів. Це була слабка реакція. На мою думку, недостатня. А також для Європи – її реакція була слабкою. Глобальний Південь також був слабким на його перших кроках щодо Криму,
– сказав Зеленський.
Отже, президент наголосив, що такі вторгнення в повітряний простір можуть становити особливу небезпеку для Польщі, країн Балтії та сусідніх держав.
Останні заяви про дрони Росії в НАТО
Секретар оборонного комітету парламенту, народний депутат України, полковник СБУ Роман Костенко в етері 24 Каналу сказав, що Росія не має достатніх ресурсів для повноцінного вторгнення в Польщу, а атаки дронами – провокації та спроба тиску.
Останні уламки зафіксували у селі Заремби Вархоли Островського повіту Польщі. А також ще у двох місцях.
Україна закликала Польщу та союзників створити спільний повітряний щит для захисту від російських дронів і ракет. Крім того, пропонує поділитися власним досвідом боротьби з такими загрозами.