Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в СБУ. Кроме того, движение БпЛА заставило врага ввести на территории Московской области "план ковер".

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Что известно о пораженных целях

В отличие от россиян, которые бьют по жилым многоэтажкам в мирных городах, СБУ работает четко по военным объектам, которые помогают врагу осуществлять вооруженную агрессию против Украины. Работа над ослаблением военных возможностей России будет продолжаться и в дальнейшем,

– говорится в сообщении.